「サッカーができるだけで幸せだけど…」リヴァプールMFエリオット、苦戦のバレンシアへ到着「電話を受ける準備ができていた」

23歳のハーヴェイ・エリオットはフラムの下部組織を経て、2019年にリヴァプールと契約。世代別イングランド代表としても活躍し、将来を期待されてきた。しかし近年はリヴァプールでの定位置を失い、昨季はアストン・ヴィラに期限付き移籍するも、出番は限られた。

エリオットは既にバレンシアに到着しており、メディカルチェックと契約書への署名を終えたという。エリオットは「バレンシアがヨーロッパの大会に出場できるよう手助けしたいと思っている」と公言。「バレンシアは素晴らしいクラブで、彼らのためにできる限りのことをしたいと思っている。特に今のチームなら、それを達成できると信じている。厳しいシーズンになるだろうけど、私はとても自信を持っている」と意気込んだ。『マルカ』が伝えた。

リヴァプールとの契約は、買い取りオプションなしの2027年6月までのレンタル契約で、レンタル期間中の給与コストは大部分をリヴァプールがカバーするという。

エリオットは「正直に言うと、すべてがかなり早く起こったが、私は電話を受ける準備ができていた。ただ、ここに来てプレーする準備ができていることを確認する必要があっただけで、私は準備ができている。今、私はここにいて、週末が本当に楽しみだ」と語った。

「ここは素晴らしいクラブで、この機会を与えてくれたことにとても感謝している。ここで全力を尽くすし、このクラブの歴史も知っている。すべてには大変な努力が必要だが、私自身はバレンシアのために全力を尽くす」

今夏にFC東京からMF佐藤龍之介を獲得したバレンシアだが、3戦未勝利と苦戦を強いられており。エリオットは「どのポジションでもプレーできる。サッカーができるだけで幸せだが、攻撃的ミッドフィールダー、つまり背番号10番としてプレーするのが、自分が最も効果的にプレーできる場所だと思う」と、希望の光となれるだろうか。