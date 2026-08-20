モナコ退団のポグバが感謝のメッセージ「想像していた旅ではなかったけれど…」南野拓実も反応

ポール・ポグバはこれまでマンチェスター・ユナイテッドやユヴェントスで活躍し、2018年にはフランス代表としてFIFAワールドカップ優勝も達成したポグバだが、2023年9月にドーピング規定違反が発覚4年間の出場停止処分を科されてしまった。

それでもスポーツ仲介裁判所（CAS）への上訴を経て、処分が18カ月に短縮。2025年3月から選手としての活動を再開していたなか、昨夏にモナコと2年契約を締結。33歳は再スタートを切ったように見えたが、度重なる負傷もあって6試合でわずか115分のプレータイムにとどまった。

モナコは19日に「当初設定した目標が部分的にしか達成されなかったとの結論に至り、新シーズンの開幕戦を前に、2027年6月まで続く予定だった契約を終了する」とポグバとの契約を解除したと発表。「最高のプロ意識に心からの感謝の意を表します」とした。

ポグバは自身のSNSに「ありがとう、モナコ」とメッセージを投稿した。

「社長、スタッフ、チームメイト、そしてファンのみんな、ここでの初日から最後まで信頼とサポートをありがとう。想像していた旅ではなかったけれど、ここからピッチに戻る道を見つけられた。そのことに、いつだって感謝していた。モナコはいつまでも特別な場所だ」

この投稿には南野拓実もハートの絵文字で反応。ASモナコのCEOであるチアゴ・スクーロ氏は「結果は期待通りではありませんでしたが、クラブサッカーへの復帰を巡る熱意や、この期間にピッチに戻りプロサッカーの世界に復帰できたという事実は、決して色褪せるものではない。彼がロッカールームにもたらしたもの、特に若い選手たちに常に豊富な経験を共有し、貴重なアドバイスを与えてくれたことは、かけがえのないものだった。彼の態度は常に模範的であり、彼が真のチャンピオンであることを証明していた。ポールの今後の活躍を心から願っている」とコメントした。

『RMC SPORT』はMLSか、サウジ・プロリーグがポグバの次の選択肢になると予想した上で、年俸の引き下げは免れないだろうとした。なお、モナコは24日にル・アーヴルとの開幕戦を迎える。