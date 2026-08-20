王者アーセナルがイングランド代表DFコンサ獲得へ！アストン・ヴィラ主力の加入でサリバら負傷選手の穴をカバー

昨季プレミアリーグを制覇したアーセナルだが、今夏のFIFAワールドカップ後に、背中に慢性的な痛みを抱えていた主力DFウィリアム・サリバが長期間離脱することになった。また、DFユリアン・ティンバーもリハビリ期間となっている。

これを受けて、ディフェンダーの補強が急務となっていたなか、アストン・ヴィラ（プレミアリーグ）のイングランド代表DFエズリ・コンサと、5100万ポンド（約110億円）の契約で合意したと、『ESPN』が伝えた。

アーセナルは今夏初めに3000万ポンドのオファーを提示したが、アストン・ヴィラはイングランド代表選手を6000万ポンドと評価しており、アーセナルはこれを拒否した。しかし関係者によると、アーセナルはミケル・アルテタ監督がチームに必要だと考えている守備陣の補強を目指すために、大幅に改善したオファーを提示した。

アーセナルがケガ人によって欠いている右サイドバックとセンターバックでもプレーできる28歳のコンサは。以前からアーセナルへの移籍を熱望しており、個人条件の最終合意が間近に迫っていることから、現地時間20日にメディカルチェックが行われる予定だという。

コンサは今夏のW杯で全8試合に出場。昨季はアストン・ヴィラで48試合2得点1アシストで、UEFAヨーロッパリーグ優勝などに貢献した。