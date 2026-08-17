マンチェスター・Uで20カ月ぶり出場のラッシュフォード…同僚は残留を願う「長年マーカスと一緒にプレーしてきた」

マンチェスター・ユナイテッドの生え抜きであるマーカス・ラッシュフォードだが、昨季はバルセロナ（ラ・リーガ）に期限付き移籍。タイトル獲得などに貢献したが、バルサは買い取りオプションを行使せず、今季のプレシーズンはユナイテッドで調整を行っている。

元背番号10のラッシュフォードだが、現在その数字はブラジル代表FWマテウス・クーニャのもの。15日にはセリエAのミランとプレシーズンマッチが開催されたなか、この試合では背番号9を着用。だが、新シーズンに向けて同選手の背番号は発表されていない。

20カ月ぶりにユナイテッドの試合に出たラッシュフォードの去就はどうなるのか。チームメイトで、イングランド代表でも共闘したDFハリー・マグワイアは「選手としては、彼が残ってくれることを願っている。もし残ってくれれば、彼はチームにとって大きな戦力となるからだ」と語った。『スカイ・スポーツ』が伝えた。

「彼は間違いなくチームを向上させてくれる。彼が途中出場した時、相手ディフェンスラインを本当にうまく脅かしていたのを見ただろう。得点も決められたはずだ。彼は非常に大きな脅威だ」

「私は長年マーカスと一緒にプレーしてきたので、彼と対戦したり、練習で一緒にプレーしたりすることが、私たちにとってプラスになることを知っている」

なお、ユナイテッドのマイケル・キャリック監督は「彼は我々の選手だ。他の選手と同じように、素晴らしい復帰を果たした。私は彼を長い間知っているが、彼は我々に他とは違う何かをもたらしてくれる。彼は戻ってきてからずっと元気そうだ」と、ラッシュフォードについて語っていた。