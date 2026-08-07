驚異の16歳はライバル…FW近藤友喜が横浜FMの「一番走ってキツいポジション」を制するために

驚異の16歳はライバルだ。

右ウィングで先発した横浜FMのFW近藤友喜は、この日の先制点をアシスト。16歳4カ月5日でのJ1史上最年少開幕スタメン出場を逆サイドで達成した、FW三井寺眞の歴史的なゴールを、得意のドリブルから生み出した。

「あそこが自分のストロングだし、求められていることなので、試合前から発揮しないといけないと思って、ゲームに入りました。イメージ通りだったかなと思います」

「右足で持って、左足で縦に行くのは、いままで自分が積み上げてきたもの。自信をもってやりましたし、いままでやってきたことが出た、いいドリブルだったかなと思います」

7分に敵陣深くの右サイドでボールを受けた近藤は果敢に仕掛けて、相手DFを振り切ると、そのまま中央へ折り返した。「中に誰がいるかとかはあまり見ずに」と感覚で出したパスは三井寺につながり、16歳は倒れこみながらもゴールに押し込んだ。

J1歴代2位となる最年少得点者が誕生した瞬間だった。

近藤は「あそこにいるのは、持っているヤツだな」とニヤリと笑う。が、決して驚きではなかった。

「16歳、16歳と騒がれていますけど、（三井寺は）練習からクオリティを見せています。彼も右サイドをやっていたりしたので、僕はライバルだと思ってやっていた」

25歳の近藤は名古屋グランパスの下部組織出身で、群馬県の前橋育英高等学校、日本大を経て、横浜FCでプロデビュー。百年構想リーグより、北海道コンサドーレ札幌から横浜FMに加入した。

近藤は三井寺を「正体したときのドリブルやボールタッチがすごい。自分が高校1年生のときだったら、スピード感やフィジガル的な部分で考えられないので、本当にすごい選手だと思います」と高く評価しているが、同時にライバルとして、その活躍をただ静観するつもりもない。

近藤自身、百年構想リーグでは17試合1得点にとどまり、チームも大島秀夫前監督の下で13位に終わった。「去年はあまり数字を残せなかった。チームの結果はもちろん、僕自身が数字を残すことでそこにつながる。数字は求めていきたい」と今季にかける想いは強い。

試合は横浜FMがハードワークで昨季王者の鹿島を抑え込み、3-1で試合終盤まで進めた。しかし時計の針が進むにつれて、足をつる選手が続出。交代カードを全部切ることになった。

「鹿島はつっていないし、ウチ（横浜FM）はつっている。そういう差だと思います」（近藤）と、高温多湿のなかでの開幕戦で、鹿島の選手はほとんどが最後まで走り切るタフさを披露。すると、横浜FMは81分以降に3失点をしてしまい、3-4の悔しい敗戦となった。

スティーブ・コリカ新監督は「俺のサッカーはウィングが一番走ってキツいポジションだ」と、アタッカーに守備での貢献も要求する。近藤は69分での交代となったが、それまで前線から何度もプレッシングをかけていた。

「守備は去年にマリノスへ来てから、大島さんにすごく求められてできるようになってきた部分なので、すごく感謝しています」

「走ることが前提だし、一番求められている」

近藤は攻守で活躍できるウィンガーを目指し、マリノスのし烈なスタメン争いを制する。

取材・文＝浅野凜太郎