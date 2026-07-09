マンチェスター・U、宿敵チェルシーから22歳のブラジル人MF獲得で合意か

マンチェスター・ユナイテッドがMFの補強を薦めているようだ。

マイケル・キャリック監督の下で、昨季プレミアリーグを3位でフィニッシュしてUEFAチャンピオンズリーグにも出場するユナイテッド。タイトル獲得に向けて期待が集まるなか、MFカゼミーロが退団するなど中盤の人員は補強ポイントとなっている。

既にブラジル代表MFエデルソンの獲得には合意に達しているとされるなか、『ESPN』は新たにチェルシーのブラジル人MFアンドレイ・サントスとも合意したと報じた。

ユナイテッドはウェストハム・ユナイテッドのMFマテウス・フェルナンデスを注視していたが、交渉は失敗。同選手はトッテナムに移籍した。

代わって目を付けたのがサントス。ユナイテッドは4800万ポンドの移籍金を支払う予定で、さらに最大200万ポンドのボーナスが支払う可能性だという。なお、個人条件は既に合意済みで、サントスはチェルシーからメディカルチェックを受ける許可を得ている。

22歳のサントスは身長180センチのセントラル・ミッドフィルダー。ブラジルのヴァスコ・ダ・ガマの下部組織出身で、2023年冬にチェルシーへ加入した。その後は期限付き移籍を繰り返し、昨季よりフランスのストラスブールから復帰。今季は公式戦43試合3得点4アシストを記録していた。