長友佑都がネイマールを語る「懸念事項の一つだけど…」W杯の日本代表vsブラジル戦へ意気込み「勝てると信じてピッチに立つ」

日本代表DF長友佑都が、ブラジル代表戦について語った。

北中米で開催されているFIFAワールドカップ（W杯）に臨んでいる日本代表はグループリーグ第3戦でスウェーデン代表と戦い、1-1で引き分けた。これにより2位での決勝トーナメント進出が決まり、ラウンド32ではブラジルと対戦することが決まった。

この試合で途中出場した長友は「ブラジルはこれまでと同様、非常に強いチームで、非常に難しい試合になると思います。だけど僕たちも良いチームだし、勝てると信じてピッチに立つ必要がある」と語った。ブラジル『ge』が伝えた。

日本代表はこれまでブラジル相手に過去14回の対戦で1勝11敗2分と、大差で負け越している。それでも昨年10月に行われた親善試合では3-2で勝利した。

一方で、同試合には背番号10のブラジル代表FWネイマールは招集されておらず。同選手の存在について問われた長友は「彼は懸念事項の一つだけど、日本代表にとって唯一の懸念事項ではないよ」と言葉を続けた。

「ネイマールは世界トップクラスの選手です。彼には細心の注意を払う必要があるけど、ブラジル代表全体にも警戒しなければならない。僕は以前にもブラジルと対戦したことがあるし、正直に言って、今回のワールドカップでは彼らは最高のサッカーを見せてくると信じている。万全の準備で彼らと対戦できることを非常にうれしく思っていますよ」

39歳の長友はこれまでの経験をどのようにブラジル代表戦に向けて還元していくのか。戦いは中3日で行われる。