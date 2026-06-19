J1川崎フロンターレFW神田奏真にスコットランド1部セルティック（スコティッシュ・プレミアシップ）が興味を示しているようだ。

『67hailhail』は18日、日本の情報筋からの情報として「この20歳の選手はパークヘッドのスカウト陣による調査を受けており、今年初めにはチャンピオンシップのクラブからも関心を集めていたという」とした。

2005年生まれの神田は静岡学園高から2024年に川崎へ加入。初年度はリーグ戦1試合の出場にとどまったが、昨季は8試合1得点。世代別代表としても活躍し、明治安田J1百年構想リーグでは8試合の出番を得た。

『67hailhail』は神田について「出場機会は限られているものの、日本代表のユースレベルでは印象的な活躍を見せている。早期移籍に向けて英語を勉強中だ」と紹介した一方で、「高く評価されているにもかかわらず、依然としてトップチームの端っこに留まっている」として控えに回っている現状を指摘。百年構想リーグは先発1試合にとどまった。

「今夏に移転が実現するかどうかはまだ分からない。Jリーグは今シーズン、スコットランドのリーグカレンダーに倣い、夏から夏への開催方式への移行を完了する予定だ」

なお、今季のスコティッシュ・プレミアシップを制覇したセルティックには日本代表FW前田大然をはじめ、川崎Fから加入したMF旗手怜央、FW山田新らが在籍している。