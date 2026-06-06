PK献上も「絶対に取り返してやろう」。逆転勝利で19位の福岡MF前嶋洋太が来季へ覚悟「この順位に納得している人は誰もいない」

福岡MF前嶋洋太は32分に自身のハンドで相手の先制点につながったペナルティキックを献上するも、「どこかで絶対に取り返してやろう」と果敢に攻め続けた。

「今シーズンは僕も含めて、チームとしても細かいミスが失点につながることも多かったので、ああやって（PKを）与えてしまったのは悔しい気持ちでした」

「前半の最初は自分たちの守備がハマらなくて、ひっくり返される展開が多かったですけど、監督と話したりピッチ内で修正できました」

PKでの失点後も千葉に押し込まれる苦しい時間が続いたが、福岡は体を張った守備でこれ以上のリードを許さなかった。福岡の塚原真也監督は後半からFW北島祐二を投入すると、この起用が当たる。前からのプレッシングが機能し始めた福岡は、試合の主導権を握った。

57分にサイド攻撃から同点に追いついた福岡は、68分に逆転に成功する。右サイドで粘ったDF山脇樺織の折り返しに反応したのは、大外から飛び込んで来た前嶋だった。「取り返せて良かった」と右足でのダイレクトシュートはネットに突き刺さり、自身のハンドを帳消しにした。

その後も千葉にチャンスを作らせず、福岡が2-1で勝利を収めた。今季の最終戦を見後な白星で飾った一方で、前嶋は「もっとみんなで頑張らないといけない気持ちが強い」と満足していない。

「みんなも試合後に言っていましたが、この順位に納得している人は誰もいない。もっと上に行けたという自信もあるし、小さいことで勝ち点をこぼしてしまったから、今の順位にいると思う」

「チームとしては得点を取る部分は引き続き課題ですし、小さいミスから失点することが多かった。いままでのアビスパは今日みたいな前半でも0-0で折り返して、しっかりと後半に修正してきたチームだと思うので、そこは自分からも伝えていきたい」

いよいよ来季からは昇降格ありのシーズンが始まる。悔しい結果となった百年構想リーグを糧にし、巻き返しに燃える。

取材・文＝浅野凜太郎