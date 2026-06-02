アシックス、日本代表DF冨安健洋モデルのスパイク「JETRAY ELITE」を発売へ！「#トミと新たな景色を」応援キャンペーンも始動！

アシックスは、契約を結ぶ日本代表DF冨安健洋のプレーを支えるサッカー用スパイクシューズ「JETRAY ELITE(ジェットレイエリート)」を、6月下旬からアシックスオンラインストア、全国のスポーツ用品店などで発売すると発表した。メーカー希望小売価格は、2万7500円(税込)となる。

「JETRAY ELITE」は、スピードを求める選手に向けて開発したもので、アッパー(甲被)には独自に開発した人工皮革「SILKYWRAP LITE(シルキーラップライト)」を採用。従来の「SILKYWRAP」よりも軽量で、屈曲性とホールド性を向上させている。

靴底は前部とかかと部で硬度を変えたアウターソール「JETFRAME(ジェットフレーム)」を採用。前部をやわらかく設計することで、蹴り出し時のスピードアップをサポート。また中部からかかと部にかけては硬度を高め、安定性を高めており、中部にはN字型、かかと部には縦と横にバーを配置することで、スプリント時のブレを効果的に抑制する。つま先部にはブレード形状のスタッドを配置することで、蹴り出し時のグリップをしっかりとサポートしている。

また、ラスト(靴型)には日本人プレーヤーの足形を解析し、精密に設計された新ラスト「JAPAN CRAFTFIT LAST(ジャパン クラフトフィット ラスト)」を採用。足との一体感を高めるフィット性と、ゆび先に足本来の自然な動きを引き出すためのスペースを設け、安定性とパフォーマンスをより高いレベルへ引き上げていく。

また、力がかかりやすいアッパーの足ゆびの付け根(MP 関節)まわりに低反発のフォーム材を配した「JETCAGE(ジェットケージ)」を採用。横ブレを抑制しながら足の自然な曲げ伸ばしの動きを促進し、素早い方向転換や静止状態からのスプリントなどの動作をよりスムーズにサポートする。

さらにアシックスジャパンは冨安を応援する「#トミと新たな景色を」応援キャンペーンを2026年6月4日(木)からスタートする。本キャンペーンは、冨安と向き合い、足元から支え続けてきたアシックスが活躍を後押しするために企画。サポーターはもちろん、日々の生活の中でそれぞれに挑戦し、新たな一歩を踏み出そうとしているさまざまな人の心に響く大きな応援の渦へとなることを目的としている。

本キャンペーンは、単に復帰を待っていたのではなく、冨安の世界大会へかける想いに対して妥協しないモノづくりに向き合う姿勢でサポートしてきたアシックスとともに、冨安を応援してほしいという願いが込められている。

また参加者への特典として、オリジナルイラスト壁紙を用意。デザインを手がけるのは、冨安と同じ福岡県出身の人気サッカーイラストレーター・Hiroki Miyauchiさん(@hiroki.38)。アスリートの躍動感を繊細かつスタイリッシュに描き出すイラストで、多くのサポーターから支持を集めている。参加者には、冨安のサイン入りグッズ やHiroki Miyauchiさん監修の冨安のイラストが入った限定オリジナルグッズなど、豪華な参加特典を抽選で用意している。

キャンペーンの初日となる6月4日(木)には、一般体験イベントを開催。イベントでは、会場に設置されたパネルに冨安選手への応援メッセージを記入する参加型コンテンツを実施する。参加者にはHiroki Miyauchi(@hiroki.38)さんデザインのオリジナルイラストステッカーを配布。またイベントの冒頭では、本キャンペーンの特別アンバサダーである元サッカー日本代表の中澤佑二さん、お笑い芸人のワッキーさん(ペナルティ)が登場し、参加者に限定オリジナル応援グッズを手渡しする。

■ 「#トミと新たな景色を」応援キャンペーン始動イベント概要

日時:2026年6月4日(木)12:30~17:00

会場:OPENBASE SHIBUYA(東京都渋谷区宇田川町14-13 宇田川町ビルディング)

ゲスト:中澤佑二さん(元サッカー日本代表)、ワッキーさん(ペナルティ)

※ゲストによるノベルティー配布は12:30~13:00

主なプログラム:

・来場者がパネルにメッセージを記入できる参加型コンテンツ

・限定オリジナル応援グッズの配布

■ 「#トミと新たな景色を」応援キャンペーン概要

「アシックス公式Xアカウント(@ASICS_JP)にて実施するユーザー参加型のキャンペーン。参加方法は、公式アカウントをフォローの上、指定のハッシュタグ「#トミと新たな景色を」を付けてポストすることで参加できる。冨安への熱い応援メッセージとともに、奮って応募」

【冨安健洋のコメント】

「ほんの一瞬の判断や動き出しが試合の結果を左右するのがサッカーです。試合の中で、繰り返しスプリントすることが求められる状況において、軽量性と耐久性を兼ね備えたシューズは欠かせません。「JETRAY ELITE」は、加速のしやすさと安定感があるので、プレーに集中することができます。このシューズとともにピッチに立ち、新たなチャレンジができることを心からうれしく思います」

【商品概要】

品 名：JETRAY ELITE

品 番 ：1103A149

ウイズ：スタンダード

価 格：27,500 円(税込)

カラー：ホワイト×フラッシュレッド

サイズ：23.0~29.0cm(0.5cm 刻み)

素 材：アッパー:人工皮革、合成樹脂、アウターソール:合成底(ナイロン・ウレタン)

生産国：ベトナム