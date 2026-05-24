清水のロッカールームに響いた「禅斗のぶんも！」交代出場からJ1初得点の弓場将輝が決意「絶対にやってやろう」

悔しい敗戦となったなかでも、58分に先制点を挙げたMF弓場将輝は、ピッチに立てない仲間のぶんまで戦うと決意していた。

■ロッカールームに響いた「禅斗のぶんも！」

思わぬアクシデントが清水を襲った。

5万3439人が詰めかけた国立での最終節。清水は遠方から駆けつけたサポーターのために奮闘したが、19分にキーマンの一人を欠いた。

今季よりキャプテンを任され、ここまで17試合に出場しているMF宇野禅斗がピッチ中央で相手のスライディングタックルによって足首を負傷。背番号6は腕で顔を覆い隠しながら、担架に運ばれてピッチを後にした。

「彼は若いのに今年からキャプテンをして、チームを引っ張ってくれた。そんな選手がケガをしてしまって残念です」と身を案じたのは、宇野に代わって途中出場した弓場だ。

弓場はそのままボランチの位置で入ると攻守に動き回った。前半の終了間際に放ったシュートは相手選手にブロックされたが、果敢にゴールを狙った。

主将を欠いた清水だったが、下を向かなかった。ハーフタイムのロッカールームでは「禅斗のぶんも！」という声が響いていたという。そして後半に見事な先制点を決めたのは、「禅斗のぶんも絶対にやってやろうという強い気持ちで入った」弓場だった。

背番号17は58分に右サイドのDF吉田豊から上げられたクロスボールにボックス内で反応すると、競り合った相手選手の頭上からヘディング弾を叩き込み、J1初ゴールとなった。

AFCチャンピオンズリーグ2を制したG大阪に対してリードした清水だったが、直後の61分、75分と立て続けに失点。いずれもサイドからの攻撃で逆転を許し、そのまま1-2で敗れた。

試合後、清水の吉田孝行監督は「まだメディカルから聞いていないので詳細は分かりませんが、恐らく足の裏が入ったんだと思います。そこで捻ったかというところです」と宇野の状態に言及。地域リーグラウンドを7位でフィニッシュした清水は今後、東地区で同順位の横浜F・マリノスと戦うが、キャプテンが出場できるかどうかは不透明だ。

また、指揮官が「ケガ人が多くなったりすると、ガラっとサッカーが変わったり、1対1のバトルに勝てなくなったりして、相手に押し込まれてしまう部分は、いまのJ1だと当然あります」と語ったように、FW北川航也やMFカピシャーバらも戦線に復帰できていない。

清水はプレーオフラウンドの2戦をどのような布陣で挑むのか。弓場がイレブンの想いを代弁する。

「禅斗だけじゃなく、ここまでチームを支えてくれた航也くんやカピがいないなかで、全員がそういう選手たちのためにもやるべきことをしっかりとやろうという想いです。ラスト2試合ですけど、毎試合たくさんのサポーターが来てくれているので、笑顔で終われるようにできたらいいと思っています」

清水は逆境を跳ね除けられるか。チームの底力が試されている。

取材・文＝浅野凜太郎