NHKがW杯の豪華解説陣を発表！本田圭佑氏が4年ぶりに帰還「もうやらないと決めていたんですが…」

NHKでは、地上波やBS・BSプレミアム4Kなどで、日本代表戦全試合に加えて1カ月にわたって多数の試合を放送する。

解説者には、4年ぶりとなる元日本代表の本田圭佑氏をはじめ、福西崇史氏、森岡隆三氏、柿谷曜一朗氏、播戸竜二氏、井原正巳氏、林陵平氏の豪華7人が、解説を務める。

前回大会でも大きな反響を呼んだ解説を務めた本田氏は「戻ってきました。4年振りの解説になります。もうやらないと決めていたんですが、ワールドカップが近づくにつれて徐々に考えが変わっていく中で、もう一度だけやってみたいという気持ちになり、再びこうして、やらせていただくことになりました。ワールドカップ期間中、よろしくお願いします！」とコメント。

NHK総合で中継される日本代表の初戦オランダ代表戦と、第3戦のスウェーデン代表戦（BS）を解説する。なお、決勝トーナメントに進んだ場合も、本田氏は日本戦の解説を担当するという。

【1次リーグ 日本戦 中継予定】※時間は、試合開始の日本時間

・6月15日(月) 総合 午前5時～ vs. オランダ

・6月21日(日) BS 午後1時～ vs. チュニジア

・6月26日(金) 総合 午前8時～ vs. スウェーデン