千葉は今季初連勝ならず…MF津久井匠海が次節フクアリで鹿島のEAST制覇を阻止へ「絶対に勝たないといけない」

千葉が連勝できない。

前節のFC東京戦を3-0で勝利した千葉は波乗りたかったが、今季初連勝とはならなかった。

左サイドで先発出場したMF津久井匠海が「チームが気持ちの面で浮き沈みしていることは絶対にない」と語ったように、イレブンは3試合ぶりとなるホームでの一戦に高いモチベーションで臨んだが、躍動した姿を見せられなかった。

開始直後の6分に自陣深くでボールを奪われると、最後はFWナ・サンホにゴールネットを揺らされた。出鼻をくじかれる手痛い失点だった。

津久井は「立ち上がりで失点してしまうと相手の流れになってしまう」としつつ、「あれは全体の問題。みんなで声をかけながらやっていくしかない」と逆転を目指した。

背番号8は左サイドから果敢に仕掛けた。16分にはペナルティエリア前から鋭いミドルシュートを放つも、町田GK谷晃生にセーブされた。

相手の堅いブロックに突破口を見出せなかった千葉は、36分に再び失点。ディフェンスラインの背後に抜けたFWテテ・イェンギにクロスボールを上げられて、最後は先制点を記録したナ・サンホに押し込まれた。

後半になるとロングボールなどから相手を押し込むも、ゴールが遠かった。試合はそのまま0-2で終了し、今季13敗目（PK戦を含む）となった。

ここまで15試合2得点となっている津久井は「もっと活躍しなきゃいけない。もっとやれると思うので、もっと目に見える結果を残さないといけない。攻撃の選手なので、そこを出さないと価値がない」と課題を口にした。

「ホームで勝利を届けられなかった。それが本当に悔しいですね」

百年構想リーグは残り2試合となり、ホームで戦えるリーグ戦最後の試合は次節の鹿島アントラーズ戦のみとなった。

なお、次節の結果次第では、鹿島の地域リーグラウンド首位通過が確定する可能性がある。津久井はこれ以上ホームで敵軍が歓喜する姿を、サポーターに見せられないと決意する。

「次のホームは絶対に勝たないといけない。ホームは勝つ場所なので。みんなでもう一回準備して、一つでも多くの勝ち点を積み上げたい」

百年構想リーグで苦戦する千葉は、残り2試合で一矢報えるか。次節千葉vs鹿島戦は、両軍にとって重要な意味を持つ試合となる。

取材・文＝浅野凜太郎