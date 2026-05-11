「莫大な収益を生み出す可能性」オランダのクラブが日本市場に熱視線を送るワケ「新たな日本人選手を獲得できる可能性が高まる」

オランダ『ESPN』は10日に日本の特集記事を掲載し、「ここ数十年の間に、サムライブルーはサッカー界の弱小チームから、強敵へと成長を遂げた」としつつ、現在のエールディビジで過去最多となる9選手の日本人が戦っていることを挙げた。

同メディアはオランダ国内での日本人選手の活躍を受けて、FW三戸舜介が所属するスパルタ・ロッテルダムでテクニカル・ダイレクターを務めるジェラール・ナイカンプ氏にインタビュー。同氏は「私たちは選手をスカウトするために、自ら日本へ出向いている」と日本市場の重要性を語った。

「これは非常に興味深い市場であり、我々は間違いなくさらに深く掘り下げていきたいと考えている。そのため、継続的に取り組んでいるんだ」

『ESPN』は記事内で「彼ら（日本人選手）は興味深い選手たちだ。もちろん、環境に慣れるまでには多少時間がかかるだろう。彼らはまったく異なる文化圏から来ているのだから。しかし、一度慣れてしまえば、クラブにとって非常に貴重な存在となり、何か特別なものをもたらしてくれるだろう。レベル的には、日本のリーグはエールディヴィジに匹敵する」と日本人選手を高く評価した。

ナイカンプ氏も「私たちは、既存の関係を良好に維持し、さらに発展させることに取り組んでいる。次に、市場への理解をさらに深めていきたいと考えている。少数のコンタクトにとどまらず、複数のコンタクトに注力したい。そうすることで、将来的に新たな日本人選手を獲得できる可能性が高まる。それも私たちの目標の一つだ」と、さらなる選手獲得を示唆した。

一方でリスクや不安要素もある。

オランダでは、EU圏外の選手はエールディヴィジの平均年俸を基準とした最低年俸を受け取らなければならないというルールがある。そのため21歳以上の選手の場合、年間約60万ユーロ以上は日本人選手に支払うことになるという。

これは非常に大きな投資であり、オランダのすべてのクラブが実行できるわけではないと、同メディアは指摘する。実際に多くのクラブが意図的に日本人選手の獲得を見送っている要因になっているようで、日本人選手1人分の金額で、他の選手を2人獲得できる場合が多い。

また、ナイカンプ氏は日本とオランダの違いにも言及。「日本では、人脈が非常に重要だ。適切な選手を見つけるには、本当に良いコネクションが必要なんだ。我々はこれまで2回、それを成功させてきた。選手をスカウトするために、自分たちで日本へ行く。私は常に、まず選手を直接見て話をしたいと思っている。もっとも、日本では通訳が必要になることが多いがね。それに、市場規模もそれほど大きくない」と語った。

それでも日本市場への投資を続けるのは、リスクやコストを上回るメリットを期待しているからだと付け加えた。

「今回の投資を決断したのは、そうすることでチームに真の戦力となる選手を加えることができると確信しているからだ。さらに、長期的には商業面やマーケティング面でもプラスの効果をもたらすと期待している」

「クラブと提携したいと考える日本の企業を考えてみてくれ。将来的には非常に興味深いものになるだろう。なぜなら、莫大な収益を生み出す可能性があるからね」