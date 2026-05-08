佐野航大がマンチェスター・Uの獲得候補リスト入りか…欧州の複数強豪クラブが関心と報道

NECナイメヘン（エールディビジ）の日本代表MF佐野航大が、プレミアリーグの強豪マンチェスター・ユナイテッドから関心を寄せられているという。

佐野は米子北高からファジアーノ岡山に加入して、プロデビューを果たした。2023年よりNECナイメヘンに移籍すると今季爆発。公式戦37試合3得点8アシストを記録し、エールディビジ屈指の中盤に成長した。

『TEAMtalk』のグレアム・ベイリー記者によれば、佐野は欧州の複数クラブのスカウト陣から「大きな可能性を秘めた選手」として注目されているようで、マンチェスター・ユナイテッドも新たに同選手を獲得候補者のリストに加えたという。

マンチェスター・ユナイテッドはMFマヌエル・ウガルテがチームに完全にフィットできておらず、中盤のMFカゼミーロが今夏で退団するなど、中盤の補強を目指している。

今年1月にも佐野はプレミアリーグのクラブから注目を集めており、クリスタル・パレス、ブライトン、ノッティンガム・フォレストの3クラブが関心を示していた。なお、関係筋によるとプレミアリーグの3チームは依然として獲得レース参加しているという。

さらに『TEAMtalk』は、欧州の複数クラブが佐野に興味を示していると報道。

プレミアリーグでは、チェルシーとマンチェスター・シティ、オランダ国内ではアヤックスとフェイエノールト、さらにブンデスリーガからRBライプツィヒ、ドルトムント、シャルケ、そしてスペインからは、レアル・ソシエダとレアル・ベティスも佐野の動向を追っており、リーグ・アンではモナコとリヨンなどが関心を寄せていると伝えた。

22歳の佐野とNECナイメヘンの契約は2028年6月30日までとなっているが、今夏の争奪戦は必至のようだ。