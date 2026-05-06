大宮MF泉柊椰がJ2・J3得点王に前進の一撃「どんどん成功体験を積み重ねています」キャリア初の二桁得点到達

先制点をマークした大宮MF泉柊椰はこれで今季10得点目となり、自身初となるゴール数二桁台に乗せた。得点ランキングでも単独トップとなり、充実のシーズンを送っている。

「ウィンガーでも得点を取れるところはすごく武器になる。自分のキャリア的にも、もっと積み重ねていきたいです」

ゴールの直前に、アシストを記録したMF杉本健勇と目が合ったという。

14分にボールを持ったFWカプリーニを右サイドから追い越した杉本は「めちゃくちゃ（パスを）ほしそうにしていた」と、ボックス内に走りこんでいた泉とアイコンタクトを取ってそのままラストパス。泉は右足ダイレクトで合わせて、ゴールネットを揺らした。

「浮かさないように意識して（足にボールを）当てました」（泉）

背番号14はシーズン序盤から、今シーズンにかける想いを語っていた。

びわこ成蹊スポーツ大を経て、下部組織時代を過ごしたヴィッセル神戸でプロデビューを果たした。しかし思うような出場機会を得られず、2024年に大宮へ育成型期限付き移籍し、昨季から完全移籍でチームに加入した。

2シーズン連続でリーグ戦35試合以上に出場するも、25歳の同選手にとっては何よりもゴールがほしかった。さらなるステップアップを渇望するからこそ、なかなか得点数を伸ばせていないことなどに「焦りもある」と口にしていた泉は、今季より“意識”の部分を変えた。

「意識的に（ゴール前に）入る回数が増えているのが大きい。いままでは幅（外）で待っているだけのウィンガーだったんですけど、よりゴールに行く意識をして、シュートの回数も増えている。もちろん外すときもありますが、それが練習みたいになってどんどん成功体験を積み重ねています」

果敢にゴールを狙い続け、ついにキャリア初の10得点目を記録した。この日も得点に満足することなく、左サイドでの上下動を繰り返して、守備面でもチームを助けた。

大宮は泉の先制点後にセットプレーから失点したが、42分にカプリーニが得点して再び勝ち越した。さらに後半の立ち上がりには、FWオリオラ・サンデーのミドルシュートを相手GKが弾き切れず、3得点目を奪取した。

80分に1点差に迫られたが、イレブン全員が体を張って逆転を許さず、試合はそのまま3-2で終了。3位の大宮は2位いわきに勝ち点1差で迫る、貴重な白星を飾った。

残り3試合となったなかで、優勝争いも大詰めとなっている。

泉は「やることを意識していると遅い。苦しい時期を経て、（やることが）体に染みついてきて、考えるよりも先に体が動くようになっている」とチームの成長を実感している。

百年構想リーグもラストスパートを迎えるなか、快進撃を続ける泉が大宮を優勝に導くゴールを決める。

取材・文＝浅野凜太郎