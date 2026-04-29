横浜F・マリノスが今季初の連勝！先制されるも「時間の問題」で千葉を下す

見事な逆転勝利だった。横浜FMの大島秀夫監督は「やるべきことを出してくれた」と選手たちを称賛した。

横浜FMは18分に「入りは集中力を欠いて失点になってしまった」とペナルティキックで1点ビハインドとなった。その後も千葉のブロックを崩せずに後方でボールを回す時間が続いたが、選手たちの間に焦りはなかったという。

MF渡辺皓太が「時間の問題かなと思っていた。いつ（得点が）入るかなと思いながらでした」と明かしたように、後半になってもじっくりと好機を伺った。

すると48分に渡辺が相手ディフェンスラインとGKの間にふわりとしたパスを出した。これに反応したFW谷村海那が左足ボレーシュートを突き刺した。反撃ののろしを上げた背番号9は続く58分には右サイドからの折り返しをワンタッチでゴールに流し込み、逆転に成功した。

大島監督は「相手の陣地でプレーする時間が長くなったなかで、まさにいまやっている約束事を多く出せるシチュエーションのゲームだった。後半はしっかりと体現してくれました」と語った。

その後さらに1得点を追加した横浜FMは後半終了間際に1得点を返されるも、試合はそのまま3-2で終了した。トリコロールが逆転勝利で、今季初の連勝を飾った。

「いまのマリノスというか、僕たちのやり方はしっかりと人数をかけて、全員でゴールを目指すスタイル。誰かや、一人に依存する形ではない」と指揮官。次節水戸ホーリーホック戦は中2日での連戦となるなか、総力戦で3連勝をつかみ取りたい。