日本代表GK鈴木彩艶が去就に言及「噂がたくさんあるのは知っています」パルマへの想いは

パルマの守護神として欧州での存在感を高め続けている23歳の鈴木。浦和レッズでプロデビューを果たし、2023年にベルギーのシント＝トロイデンに移籍。2024年からはパルマへ加入し、今季はここまで公式戦18試合に出場している。

イタリア『PARMA TODAY』はファンミーティングに参加した鈴木の発言を紹介。先月に負傷離脱から復帰した鈴木は「とてもつらかったです。キャリアで初めての大きな挫折だった。最初はミスもあったけれど、プレーを重ねるごとに上達して、今はチームに貢献できるようになった。家族や友人にもすごく支えてもらった。これからはピッチでのパフォーマンスで恩返ししたい」としつつ、「褒めてもらえてうれしいです。でも、ワールドカップで活躍できるよう、シーズン終盤に向けてしっかり準備を整えたいと思っています。どうなるか見てみましょう」と、充実の時を過ごしている。

チームは第33節終了時点で14位につけており、いまだ残留は決まっていない。最後方から支える鈴木は「復帰してチームに貢献できたことは重要でした。まずはセリエA残留を数字的に確定させなければなりませんが、昨シーズンよりも良い成績を残せるはずです。残り5試合、できるだけ多くの試合に勝ちたいと思っています」と気を引き締めた。

「私たちのプレースタイルは非常に多様で、後方からビルドアップすることも、ロングボールを蹴ることもできます。監督は私の長所を最大限に活かしてほしいと思っており、それがチーム全体の助けにもなっています」

また、鈴木は自身の去就にも言及。過去にはマンチェスター・ユナイテッドなどからオファーが届いていた同選手のもとには、今夏も関心が寄せられる見込みだ。

現行契約は2029年6月末までとなっているなか、「これからどうなるかは分かりません。僕の将来は誰にも分かりません。今はパルマでプレーすることだけを考えています」としつつ、移籍の可能性については否定しなかった。

「噂がたくさんあるのは知っています。でもそれは良いことなんです。良いプレーをしているということだし、他のクラブが注目しているということだから。これからも成長し続けたいし、そうすればどうなるか分かるでしょう。プレミアリーグも好きだけど、ここでプレーするのも好きです」

あくまでいまは、パルマでのプレーと、W杯に照準を合わせる。鈴木は「ワールドカップは大きな目標です。パルマでの経験はきっと役に立つと思うので、今はクラブに集中しています。それが終わってから、大会のことを考えます」とした。