「U-18女子サッカープレミアリーグ」の創設が決定！2027年4月より開始「女子育成ピラミッドの最高峰」

WEリーグ(公益社団法人日本女子プロサッカーリーグ)は23日、「U-18女子サッカープレミアリーグ」の創設を発表した。

WEリーグは、日本サッカー協会（JFA）とともに、女子の育成年代におけるトップリーグとして、「U-18女子サッカープレミアリーグ」を2027年4月より開始する。WEリーグは創設の目的として、「日本国内の女子育成ピラミッドの最高峰となるリーグを整備することにより、WEリーグの競技力向上を図りつつ、育成年代における日本女子代表チームのレベルアップを推進し、なでしこジャパン（日本女子代表）のFIFA女子ワールドカップ優勝およびオリンピック金メダル獲得を目指すものです。これらを通じて、日本女子サッカー全体の継続的な競技力向上につなげるとともに、女子サッカーの『する』『見る』『関わる』全方向への波及効果を高めることも目的としています」とした。

初年度におけるストレートイン参加チームは、直近3年間（2023年度～2025年度）の全国大会に出場実績のあるチームの成績をポイント化し、JFAが選出。マイナビ仙台レディースユース（宮城県）、三菱重工浦和レッズレディースユース（埼玉県）、日テレ・東京ヴェルディメニーナ（東京都）、ノジマステラ神奈川相模原ドゥーエ（神奈川県）、セレッソ大阪ヤンマーガールズU-18（大阪府）、INAC神戸レオンチーナ（兵庫県）、聖和学園高校（宮城県）、藤枝順心高校（静岡県）、大商学園高校（大阪府）、柳ヶ浦高校（大分県）、神村学園高等部（鹿児島県）JFAアカデミー福島（福島県）が参戦する。

初年度以降は昇降格が発生し、RB大宮アルディージャWOMEN U18（埼玉県）、ちふれASエルフェン埼玉マリU-18（埼玉県）、ジェフユナイテッド市原・千葉レディースU-18（千葉県）、AC長野パルセイロ・シュヴェスター（長野県）、アルビレックス新潟レディースU-18（新潟県）、サンフレッチェ広島レジーナユース（広島県）と9地域から選出された10チーム（関東2枠、その他地域各1枠）の計16チームが4つのブロックに分かれて、ノックアウト方式による勝ち抜き戦を実施し、各ブロック1チーム（合計4チーム）がプレミアリーグへの出場権を得る。

■大会概要

名 称：U-18 女子サッカープレミアリーグ

主 催：公益社団法人日本女子プロサッカーリーグ／公益財団法人日本サッカー協会

主 管：本リーグ参加チーム／参加チーム所属都道府県サッカー協会

参加チーム数：16 チーム（東西各8チーム）

※初年度（2027年）ストレートイン：12チーム参入プレーオフ（2026年12月）での勝利チーム：4チーム

日 程：4月～12月（7・8月を除く）

試合形 式：東西8チームずつに分かれ、それぞれホーム＆アウェイ方式による2回戦総当りを実施する

東西各リーグの優勝チームがファイナルに進出する

昇 降 格：各リーグの下位2チームが9地域リーグに自動降格、参入プレーオフで勝利した4チームが昇格