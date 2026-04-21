プレミア首位攻防戦で「ちょっとおかしいわ！」。頭突き＆ひっかき傷に彼女が心配もハーランドは「これがリアルだから」

ハーランドは25歳にして世界屈指のストライカーとして名をはせ、今季はマンチェスター・シティで公式戦46試合34得点を記録している。

第33節では、首位のアーセナルとの激闘を制した。同試合で決勝弾を決めたハーランドだが、試合中には相手DFガブリエル・マガリャインスとの攻防がピックアップ。両者の間では何度も口論が発生したほか、激しいに肉弾戦の末にハーランドのシャツが破れる事態にも。極めつけはマガリャインスからの頭突きだった。

ハーランドは頭突きシーンについて「あれはレッドカードだと思う。ほとんどの人がそう思っているはずだ」と指摘。体にはいくつものする傷もできていたというが、「もし僕が倒れたら、レッドカードだ。僕は絶対にそんなことはしない」とハーランドは気にしていないという。『ESPN』が伝えた。

「ファウルはなかったよ。これが今のプレミアリーグなんだ。あちこちでレスリングみたいなもんだ。激しい攻防が繰り広げられて、擦り傷もたくさんある」

一方で、パートナーのイザベル・ハウセン・ヨハンセンさんは不満を抱いているという。

「妻は時々、こういう光景にあまり良い顔をしないね。『ちょっとおかしいわ！』って。でも、これがリアルだから」

なお、ハーランドは「父は私にこう教えてくれたんだ。『倒れずに立っていろ、Pで始まるような真似をするな』って」と、元マンチェスター・シティの選手だったアルフ＝インゲ氏の教えも明かした。