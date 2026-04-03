懐かしのフラット・スリー！福西崇史氏がスカパー！解説で2002年ウクライナ代表戦を振り返る

スカパー！は今夏のFIFAワールドカップ2026北中米大会を前に、日本代表の熱戦をフルマッチで振り返る「日本代表名勝負アーカイブ」を放送・配信している。

シリーズ4回目は、2002年3月の日本代表vsウクライナ代表戦を取り上げている。この試合に出場していた元日本代表の福西崇史氏が解説した。

日韓W杯を目前に控えたなかで、日本代表はウクライナ代表と対戦。今夏の北中米大会でも同組になる可能性があるウクライナとの一戦は、日本代表が序盤からペースをつかむ。

フィリップ・トルシエ監督が率いる日本代表は、宮本恒靖氏、松田直樹氏、中田浩二氏の“フラット・スリー”がうまく機能し、ウクライナ代表の攻撃を食い止めながら、リズムを作っていく。

すると24分に右ショートコーナーの流れから、三都主アレサンドロ氏がクロスを供給。ボックス内中央での混戦から、最後は戸田和幸氏が右足シュートで先制点を奪った。

この試合で戸田氏とボランチでコンビを組んでいた福西氏は「僕は何もできないから」と謙そんしつつも、「1足す1が3になるような関係」と、戸田氏とともに安定したパフォーマンスで、日本代表の中盤を支えた。

後半には海外挑戦をする前の中村俊輔氏が左サイドで投入された。中村氏が日韓W杯本戦のメンバーに選ばれなかったことは「驚きだった」と、福西氏は当時の想いを明かすなど、ここでしか聞けない裏話が盛りだくさん。

試合は戸田氏の1点を守り切った日本代表が、1-0で勝利。試合を解説し終えた福西氏は、トルシエ監督率いる日本代表のエピソードを明かしながら、現・日本代表のミッドフィルダー選考についても持論を展開していく。

■番組概要

2026年W杯を目前に、日本代表が過去に繰り広げた“名勝負”をフルマッチで振り返るスカパー！限定のアーカイブ企画。2026年大会で対戦する国との過去の試合、歴代ワールドカップ優勝国との激闘を6カ月にわたり放送・配信！代表OBが自ら解説し、「試合前でのやりとり」「今だから話せる裏話」など、当時語られなかったエピソードもお届け。

●Vol.4 日本代表 vs ウクライナ代表（2002年3月21日 @長居スタジアム）

第4回は、日韓W杯2カ月前に開催された2002年3月のウクライナ戦をお届け。トルシエ監督率いる日本代表が日韓W杯前に実力を図る意味合いが強かった本試合の裏側を元日本代表・福西崇史氏が語り尽くす！

実況：野村明弘氏、ゲスト：福西崇史氏