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なでしこジャパンが米国遠征のメンバー発表！ニールセン監督退任後の初陣でアメリカと3連戦

アメリカ合衆国 対 日本
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親善試合
アメリカ合衆国 対 日本
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【なでしこジャパン・女子サッカー 最新情報】アメリカ遠征に臨む女子日本代表（なでしこジャパン）のメンバーが発表された。

日本サッカー協会（JFA）は2日、アメリカ遠征に臨む女子日本代表（なでしこジャパン）のメンバーを発表した。

先月に行われたAFC女子アジアカップで2大会ぶりの優勝を果たし、2027年に開催するブラジル女子ワールドカップの出場権を獲得したなでしこジャパン。

今回のアメリカ遠征では、4月の11日、14日、17日と3試合連続でアメリカ代表と国際親善試合を戦う。

2日にアジア杯も指揮したニルス・ニールセン監督の退任が発表されたなか、監督は狩野倫久コーチが務める。また、メンバーについてはMF⾧谷川唯（マンチェスター・シティ）やMF谷川萌々子（バイエルン・ミュンヘン）らアジア杯優勝メンバーが順当に選出された。

招集メンバーは以下の通り。

親善試合
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日本 crest
日本
JPN

▼GK

1　山下 杏也加（マンチェスター・シティ／イングランド）

12　平尾 知佳（グラナダCF／スペイン）

23　大熊 茜（INAC神戸レオネッサ）

▼DF

4　熊谷 紗希（ロンドン・シティ・ライオネッツ／イングランド）

2　清水 梨紗（リバプールFC／イングランド）

21　守屋 都弥（ユタ・ロイヤルズ／アメリカ）

13　北川 ひかる（エバートン／イングランド）

3　南 萌華（ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオン／イングランド）

5　高橋 はな（三菱重工浦和レッズレディース）

16　山本 柚月（デンバー・サミットFC／アメリカ）

6　古賀 塔子（トッテナム・ホットスパー／イングランド）

▼MF

8　清家 貴子（ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオン／イングランド）

14　長谷川 唯（マンチェスター・シティ／イングランド）

18　林 穂之香（エバートン／イングランド）

10　長野 風花（リバプールFC／イングランド）

22　千葉 玲海菜（アイントラハト・フランクフルト／ドイツ）

7　宮澤 ひなた（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）

15　藤野 あおば（マンチェスター・シティ／イングランド）

17　浜野 まいか（トッテナム・ホットスパー／イングランド）

20　松窪 真心（ノースカロライナ・カレッジ／アメリカ）

19　谷川 萌々子（バイエルン・ミュンヘン／ドイツ）

▼FW

11　田中 美南（ユタ・ロイヤルズ／アメリカ）

9　植木 理子（ウェストハム・ユナイテッド／イングランド）

24　土方 麻椰（アストン・ビラ／イングランド）

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