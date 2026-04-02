なでしこジャパンが米国遠征のメンバー発表！ニールセン監督退任後の初陣でアメリカと3連戦

日本サッカー協会（JFA）は2日、アメリカ遠征に臨む女子日本代表（なでしこジャパン）のメンバーを発表した。
先月に行われたAFC女子アジアカップで2大会ぶりの優勝を果たし、2027年に開催するブラジル女子ワールドカップの出場権を獲得したなでしこジャパン。
今回のアメリカ遠征では、4月の11日、14日、17日と3試合連続でアメリカ代表と国際親善試合を戦う。
2日にアジア杯も指揮したニルス・ニールセン監督の退任が発表されたなか、監督は狩野倫久コーチが務める。また、メンバーについてはMF⾧谷川唯（マンチェスター・シティ）やMF谷川萌々子（バイエルン・ミュンヘン）らアジア杯優勝メンバーが順当に選出された。
招集メンバーは以下の通り。
▼GK
1 山下 杏也加（マンチェスター・シティ／イングランド）
12 平尾 知佳（グラナダCF／スペイン）
23 大熊 茜（INAC神戸レオネッサ）
▼DF
4 熊谷 紗希（ロンドン・シティ・ライオネッツ／イングランド）
2 清水 梨紗（リバプールFC／イングランド）
21 守屋 都弥（ユタ・ロイヤルズ／アメリカ）
13 北川 ひかる（エバートン／イングランド）
3 南 萌華（ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオン／イングランド）
5 高橋 はな（三菱重工浦和レッズレディース）
16 山本 柚月（デンバー・サミットFC／アメリカ）
6 古賀 塔子（トッテナム・ホットスパー／イングランド）
▼MF
8 清家 貴子（ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオン／イングランド）
14 長谷川 唯（マンチェスター・シティ／イングランド）
18 林 穂之香（エバートン／イングランド）
10 長野 風花（リバプールFC／イングランド）
22 千葉 玲海菜（アイントラハト・フランクフルト／ドイツ）
7 宮澤 ひなた（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）
15 藤野 あおば（マンチェスター・シティ／イングランド）
17 浜野 まいか（トッテナム・ホットスパー／イングランド）
20 松窪 真心（ノースカロライナ・カレッジ／アメリカ）
19 谷川 萌々子（バイエルン・ミュンヘン／ドイツ）
▼FW
11 田中 美南（ユタ・ロイヤルズ／アメリカ）
9 植木 理子（ウェストハム・ユナイテッド／イングランド）
24 土方 麻椰（アストン・ビラ／イングランド）