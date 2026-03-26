「和製アンリ」と評された逆輸入ストライカー伊藤翔が現役引退「一生忘れる事はできない」

横浜FCは26日、昨季まで在籍したFW伊藤翔が現役引退すると発表した。

37歳の伊藤は、中京大中京高からグルノーブル（フランス）と契約して海外挑戦。その後、2010年に清水エスパルスに加入すると、2014年に横浜F・マリノス、2019年に鹿島アントラーズへの移籍を経て、2021年に横浜FCへ加入（同年8月から12月は松本山雅FCへ期限付き移籍）した。

J1では280試合48得点、J2では76試合17得点を記録。身長184センチの恵まれた体格を生かした伊藤は「和製アンリ」と評されて、数々のゴールを奪ってきた。

伊藤は横浜FCのクラブ公式サイトを通じてコメントを発表した。

「この度、伊藤翔は正式にプロサッカー選手引退を発表させていただきます。長きに渡り応援してくださった皆様、サポートしてくれた皆様、パートナー企業の皆様、本当にありがとうございました。ありがたい事に長い活動になったので思い出はここですべて発表できませんが、大きな声援と叱咤激励、満員のスタジアムの雰囲気は一生忘れる事はできないでしょう」

「グルノーブル・フット38、清水エスパルス、横浜F・マリノス、鹿島アントラーズ、横浜FC、松本山雅FC、それぞれの土地でいろんな出会いが自分の財産となりました。嬉しいことに自分の口から喋る機会を作っていただけるので、そのタイミングでまたいろいろな事をお伝えできればと思います。今後とも伊藤翔をよろしくお願いいたします。本当にありがとうございました」

横浜FCは、後日引退記者会見を実施する。