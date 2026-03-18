FC東京MF佐藤龍之介が“自作自演”の決勝点！自身のミスをすぐさま取り返す一撃「いつもより想いを持って」

自分のミスは、自分で取り返す。FC東京MF佐藤龍之介は下を向かなかった。

30分に先制したFC東京だったが、その後は決定機を仕留めきれないままハーフタイムへ。78分に佐藤のパスミスを相手に拾われてショートカウンターを受けると、そのまま得点を許した。

「失点に直結してしまったので、取り返さないといけない」

すぐさま気持ちを切り替えた背番号23は、実行までが早かった。

直後の80分にFC東京は右サイドでボールを受けたFW野澤零温が中央に折り返した。これを逆サイドから飛び込んで来た佐藤が右足ダイレクトで合わせて、すぐさま勝ち越しに成功。自身のミスを帳消しにした19歳は喜びを爆発させた。

「得点を取らないといけないと自分のなかで思っていたし、いつもより想いを持って走っていったらボールが来ました」

試合はそのまま2-1でFC東京が勝利した。貴重な勝ち点3を敵地でつかみ取った。

一方で、シュート24本を打ちながらも、2-1の肉薄した戦いとなったことは課題でもある。試合後、FC東京の松橋力蔵監督は佐藤に対して「自作自演。『ふざけんな』と伝えました。みんなにも、そんなようなことを言われていました」と冗談交じりにゴールを称賛しつつ、失点シーンについては表情を険しくした。

「ゲームがどっちに動くかの場面でした。勝ったからこう言えますが、我々が目標にしているところに到達するためには、まだまだ軽いというか、ああいうプレーは少なくしていかなくてはいけない。そこの精度は日常でしか変えられないと思いますし、日常をどうしていくかに答えはある」

指揮官の言葉は期待の裏返しだろう。次節は東京ヴェルディとのダービーを控えているなか、生え抜きの佐藤は「ダービーは結果が一番大事だと思うので、チームの結果にこだわり続けたいです」と決意した。

取材・文＝浅野凜太郎