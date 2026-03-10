なでしこジャパンがベトナムに4発快勝！ グループステージ3連勝、首位通過でベスト8へ

なでしこジャパンは10日、AFC女子アジアカップ2026でベトナム女子代表と対戦した。

グループステージで2連勝スタートしたなでしこジャパンが、首位通過を懸けて1勝1敗のベトナムと対戦。既にグループステージ突破が決まっているなでしこは、直近のインド戦から先発9選手を変更し、長谷川唯と熊谷紗希のみ継続起用となった。

試合は序盤からなでしこジャパンが攻勢に出る。20分過ぎで約80％のボールポゼッションを記録したなでしこは、21分に先手。右サイドから長谷川がクロスを入れると、正面で合わせた植木理子がヘディングシュートを流し込み、先制点を記録した。

ハーフタイムにかけても藤野あおばのボレーシュートや植木の枠内へのヘディングシュートなどでゴールに迫ったなでしこだが、ベトナムGKのファインセーブもあって追加点とはならず。リードは1点のまま前半を終えた。

迎えた後半、なでしこは51分に加点する。後半から出場の田中美南が正面で仕掛けると、谷川萌々子がつなぎ、最後は浜野まいかがシュートを決めて2-0とした。さらに64分にはペナルティアーク左で縦パスを受けた藤野あおばが鋭いシュートをゴール右に沈め、3-0とする。

その後、途中出場の清家貴子が4点目を挙げたなでしこは、そのまま4-0で快勝。3連勝でグループC首位通過を確定させた。なお、なでしこジャパンはこの後、15日の準々決勝でグループAを3位通過したフィリピン代表と対戦する。