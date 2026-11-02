リヴァプールのイラオラ監督、アーセナルに敗れて審判に恨み節「選手たちにダイブしろと指示すべきだね。そうしないとペナルティは宣告されない」

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【欧州・海外サッカー ニュース】プレミアリーグ第9節でリヴァプールとアーセナルが対戦した。

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リヴァプール（プレミアリーグ）のアンドニ・イラオラ監督が判定に不満を述べた。

リヴァプールは1日に行われたプレミアリーグ第9節でアーセナルと対戦。白熱の上位対決となったなか、0-1で敗れた。

試合後、イラオラ監督は「明らかにシャツをつかんでいた」として、FWアレクサンデル・イサクがファウルを受けたと主張。イサクは0-1の場面でボックス内からヘディングでシュートしようとしていたが、相手選手にユニフォームを引っ張られた。イサクはそのまま立ち尽くしてヘディングできなかったが、判定はノーファウルとなった。

イラオラ監督は「アレックス（イサク）はゴール前でヘディングしようとしていたが、シャツをつかまれたからできなかった」と判定への不満を続けた。『BBC』が伝えた。

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「彼がフロアに倒れれば、100パーセントでペナルティが宣告されただろう。本来はそうあるべきなのに、現状はこうだ。次回は、監督がアレックスにフロアに倒れるように指示すべきだね。そうしないとペナルティは宣告されないだろう」

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指揮官は今後の対策について「答えは、ダイブすることだ。ダイブしなければ、判定されないだろう」と皮肉たっぷりに返答。イサクにもそう伝えるとして、怒りをあらわにした。

「選手たちに『倒れろ』と言わなければならないんだ。そうしないとファウルを取られないから。すると審判は、なぜ選手たちが倒れるのかと文句を言う。倒れなければファウルを取られないからだ。そうなると、『いや、君たちはいつも倒れているじゃないか』ということになる」