喜多壱也のトップチームデビューは「近いうちに見られると思う」レアル・ソシエダDFが期待「一緒にプレーする機会がよくある」

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【欧州・海外サッカー ニュース】レアル・ソシエダ（ラ・リーガ）のDFジョン・マルティンが、DF喜多壱也について語った。

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レアル・ソシエダ（ラ・リーガ）のDFジョン・マルティンが、DF喜多壱也について語った。

21歳の喜多は京都サンガF.C.から、期限付き移籍していたレアル・ソシエダに今夏完全移籍。身長189センチで、左足から放たれる高精度のキックも武器の大型センターバックだ。

世代別日本代表としても試合を重ねているなか、レアル・ソシエダではBチームでプレーしている。いまだトップチームでの公式戦出場はないが、Bチームの主力として経験を積んでいる状況だ。

ジョン・マルティンは喜多の1学年下だが、「僕は壱也とよく顔を合わせている。彼はトップチームの練習に上がってきたり、僕たちと一緒にプレーする機会がよくあるからね。彼は本当にいいヤツで、素晴らしい人間性を持っている」と良好な人関係を築いているようだ。

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同じディフェンダーで、一足先にレアル・ソシエダの下部組織からトップチームへの戦いに身を投じたジョン・マルティンは、喜多の出番が訪れるのは時間の問題だと考えている。

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「僕がいつも言っているのは、選手にはそれぞれ乗り越えるべき自分自身のプロセスがあるということ。早く上に上がる選手もいれば、少し遅れて上がる選手もいる。それぞれが自分のタイミングを尊重することが大切だ。彼は今、サンセ（Bチーム）で非常に上手くやっている。だから、近いうちに彼（のトップチームでの姿）を見ることができると思う」

レアル・ソシエダは日本時間11月2日の午前5時に、アトレティック・クルブとの“バスク・ダービー”を戦う。

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「僕たちがスビエタ（ソシエダのトレーニング場）でやっているのは、指導のレベルが非常に高いスタッフたちとの素晴らしい取り組みで、それが結果として表れていると思う。僕は12歳のときにここに入ってから、一歩一歩、各ステージで育成の仕事を積み重ねてきた」と、ジョン・マルティンがこれまで学んできたことを披露すると意気込むダービーに、喜多が遠くない将来に立っていることだろう。