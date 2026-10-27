あなたは24歳以上ですか？

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

賭け事に関するコンテンツを閲覧するには、年齢要件を満たしていません。トップページへリダイレクトされます。

alt
ライブ
広告
Explore Betting on GOAL
yamalGetty Images
Okamoto Gen

ヤマル、若手版バロンドールを史上初の3年連続受賞も「この賞はクバルシに贈られるべきだった」

GOALをGoogleでフォロー

【欧州・海外サッカー ニュース】スペイン代表FWラミン・ヤマルがコパ・トロフィー2026を受賞した。

広告

バルセロナ（ラ・リーガ）のスペイン代表FWラミン・ヤマルが、若手版バロンドールとも称されるコパ・トロフィー2026を受賞した。

26日にイギリスのロンドンでバロンドールの授賞式が行われ、イングランド代表FWハリー・ケインの受賞で幕を閉じた。

19歳のヤマルは3位入賞となったが、21歳以下の世界最高のサッカー選手を表彰するコパ・トロフィー2026を受賞。史上初となる3年連続の快挙となった。

これまでキリアン・エンバペ、マタイス・デ・リフト、ペドリ、ガビ、ジュード・ベリンガムといった有望株が受賞したものだが、ヤマルが狙っていたのはバロンドール。ラ・リーガとスペイン・スーパーカップを制覇し、スペイン代表として FIFAワールドカップを制覇していた。

広告
広告

コパ・トロフィー受賞について問われたヤマルは「クラブと代表チームに感謝したい。このようなチームタイトルと個人タイトルを獲得するために努力を続けなければならない」としつつも、チームメイトで19歳のDFパウ・クバルシの名前を挙げた。

「チームメイトのクバルシがここにいてくれたらよかったのに。この賞は彼に贈られるべきだった。彼が受賞してほしかった」

クバルシは惜しくもこの賞で2位となった。

Jリーグから海外サッカーまで幅広くウォッチする。趣味で草サッカーをしており、得意なプレーはマリーシア。