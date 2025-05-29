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Emma Mizuki

U-20日本代表がモーリスレベロトーナメントに臨むメンバーを発表！ 市原吏音のほか、欧州からも道脇豊と高岡伶颯を招集

日本U20

【サッカー日本代表 最新情報】U-20日本代表がモーリスレベロトーナメントに臨むメンバーリストを公開。

日本サッカー協会(JFA)は29日、第51回モーリスレベロトーナメントに臨む同国U-20日本代表メンバーを発表した。

メンバーにU20アジアカップ時にキャプテンだった市原吏音のほか、ピサノアレクサンドレ幸冬堀尾や、大関友翔が揃い、欧州組として道脇豊と高岡伶颯も招集。大会は6月3日から15日までフランスで行われ、8か国が参加する。

2028年のロサンゼルス・オリンピックを目指す世代となる日本はメキシコ、デンマーク、コンゴ共和国と同組のグループB。コンゴ(4日)、メキシコ(7日)、デンマーク(10日)の順で対戦し、2位以内に入った場合は準決勝。3、4位の場合は順位決定戦に回る。

以下に続く

GK

1.中村圭佑(東京ヴェルディ)

次の試合

12.ピサノアレクサンドレ幸冬堀尾(名古屋グランパス)

23.荒木琉偉(ガンバ大阪)

DF

15.塩川桜道(流通経済大学)

5.市原吏音(RB大宮アルディージャ)

3.髙橋仁胡(セレッソ大阪)

2.梅木怜(FC今治)

19.土屋櫂大(川崎フロンターレ)

16.佐藤海宏(鹿島アントラーズ)

18.布施克真(筑波大学)

24.森壮一朗(名古屋グランパス)

4.大川佑梧(鹿島アントラーズユース)

MF

10.大関友翔(川崎フロンターレ)

11.平賀大空(京都サンガF.C.)

6.小倉幸成(法政大学)

22.石渡ネルソン(いわきFC)

7.中川育(流通経済大学)

13.石井久継(湘南ベルマーレ)

21.横山夢樹(FC今治)

25.西原源樹(清水エスパルス)

FW

9.神田奏真(川崎フロンターレ)

14.道脇豊(ベフェレン/ベルギー)

17.井上愛簾(サンフレッチェ広島)

20.高岡伶颯(サウサンプトン/イングランド)

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