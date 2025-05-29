日本サッカー協会(JFA)は29日、第51回モーリスレベロトーナメントに臨む同国U-20日本代表メンバーを発表した。
メンバーにU20アジアカップ時にキャプテンだった市原吏音のほか、ピサノアレクサンドレ幸冬堀尾や、大関友翔が揃い、欧州組として道脇豊と高岡伶颯も招集。大会は6月3日から15日までフランスで行われ、8か国が参加する。
2028年のロサンゼルス・オリンピックを目指す世代となる日本はメキシコ、デンマーク、コンゴ共和国と同組のグループB。コンゴ(4日)、メキシコ(7日)、デンマーク(10日)の順で対戦し、2位以内に入った場合は準決勝。3、4位の場合は順位決定戦に回る。
以下に続く
GK
1.中村圭佑(東京ヴェルディ)
12.ピサノアレクサンドレ幸冬堀尾(名古屋グランパス)
23.荒木琉偉(ガンバ大阪)
DF
15.塩川桜道(流通経済大学)
5.市原吏音(RB大宮アルディージャ)
3.髙橋仁胡(セレッソ大阪)
2.梅木怜(FC今治)
19.土屋櫂大(川崎フロンターレ)
16.佐藤海宏(鹿島アントラーズ)
18.布施克真(筑波大学)
24.森壮一朗(名古屋グランパス)
4.大川佑梧(鹿島アントラーズユース)
MF
10.大関友翔(川崎フロンターレ)
11.平賀大空(京都サンガF.C.)
6.小倉幸成(法政大学)
22.石渡ネルソン(いわきFC)
7.中川育(流通経済大学)
13.石井久継(湘南ベルマーレ)
21.横山夢樹(FC今治)
25.西原源樹(清水エスパルス)
FW
9.神田奏真(川崎フロンターレ)
14.道脇豊(ベフェレン/ベルギー)
17.井上愛簾(サンフレッチェ広島)
20.高岡伶颯(サウサンプトン/イングランド)