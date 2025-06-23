久保建英所属レアル・ソシエダの選手とハイタッチするバイト！？時給1万円で豪華特典も！

日本代表MF久保建英が所属するレアル・ソシエダの選手たちをハイタッチで応援するだけで、お金がもらえる夢のバイトだ。
シェアフル株式会社は、7月21日にPEACE STADIUM Connected by SoftBankにて行われる「レアル・ソシエダ ジャパンツアー2025」のV・ファーレン長崎戦と、2025年7月25日にニッパツ三ツ沢球技場にて行われる「レアル・ソシエダ ジャパンツアー2025」の横浜FC戦で、レアル・ソシエダの選手をハイタッチで応援する超バイトを募集する。
今回の超バイト企画では、レアル・ソシエダの選手たちを“ハイタッチ”で応援できるほか、特典として、選手のサイン、オリジナルグッズとペア観戦チケットの豪華特典もある。
◼️募集要項
応募条件：
①シェアフル公式Xアカウントをフォロー
②対象ポストをリポスト
③『シェアフル』のアプリにて本登録（銀行口座・身分証の登録など）
【V・ファーレン長崎戦】
応募期間：2025年6月20日(金)～6月30日(月)
当選発表：2025年7月1日(火) 予定
就業日時：2025年7月21日(月・祝) 16:00-18:00 ※変動する可能性がございます。
就業場所：PEACE STADIUM Connected by SoftBank
給与：時給10,000円
交通費：全額支給
募集人数：1名
お仕事内容：選手をハイタッチ等で応援サポート、公式SNS用写真の撮影（ハイタッチするだけなので、スペイン語や英語経験不問）
特典：選手サイン・オリジナルグッズ・ペア観戦チケット
服装：動きやすい服装 ※半ズボン・サンダル・ヒール等のある靴は不可。
【横浜FC戦】
応募期間：2025年6月30日(月)～7月10日(木)
当選発表：2025年7月11日(金) 予定
就業日時：2025年7月25日(金) 16:00-18:00 ※変動する可能性がございます。
就業場所：ニッパツ三ツ沢球技場
給与：時給10,000円
交通費：全額支給
募集人数：1名
お仕事内容：選手をハイタッチ等で応援サポート、公式SNS用写真の撮影（ハイタッチするだけなので、スペイン語や英語経験不問）
特典：選手サイン・オリジナルグッズ・ペア観戦チケット
服装：動きやすい服装 ※半ズボン・サンダル・ヒール等のある靴は不可。
◼️応募方法
1、シェアフル公式Xをフォロー（@sharefull_jp）
2，対象ポストをリポスト
3，シェアフルのアプリをダウンロード
4，ホーム画面上部「超バイト」バナーをタップ
5，募集要項を確認の上、「応募」ボタンをタップ