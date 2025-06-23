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久保建英所属レアル・ソシエダの選手とハイタッチするバイト！？時給1万円で豪華特典も！

レアル・ソシエダ

【欧州・海外サッカー ニュース】日本代表MF久保建英が所属するレアル・ソシエダ（ラ・リーガ）の選手たちをハイタッチで応援するだけで、お金がもらえる夢のバイトだ。

日本代表MF久保建英が所属するレアル・ソシエダの選手たちをハイタッチで応援するだけで、お金がもらえる夢のバイトだ。

シェアフル株式会社は、7月21日にPEACE STADIUM Connected by SoftBankにて行われる「レアル・ソシエダ ジャパンツアー2025」のV・ファーレン長崎戦と、2025年7月25日にニッパツ三ツ沢球技場にて行われる「レアル・ソシエダ ジャパンツアー2025」の横浜FC戦で、レアル・ソシエダの選手をハイタッチで応援する超バイトを募集する。

今回の超バイト企画では、レアル・ソシエダの選手たちを“ハイタッチ”で応援できるほか、特典として、選手のサイン、オリジナルグッズとペア観戦チケットの豪華特典もある。

以下に続く

◼️募集要項

応募条件：

①シェアフル公式Xアカウントをフォロー

②対象ポストをリポスト

③『シェアフル』のアプリにて本登録（銀行口座・身分証の登録など）

【V・ファーレン長崎戦】

応募期間：2025年6月20日(金)～6月30日(月)

当選発表：2025年7月1日(火) 予定

就業日時：2025年7月21日(月・祝)　16:00-18:00 ※変動する可能性がございます。

就業場所：PEACE STADIUM Connected by SoftBank

給与：時給10,000円

交通費：全額支給

募集人数：1名

お仕事内容：選手をハイタッチ等で応援サポート、公式SNS用写真の撮影（ハイタッチするだけなので、スペイン語や英語経験不問）

特典：選手サイン・オリジナルグッズ・ペア観戦チケット

服装：動きやすい服装　※半ズボン・サンダル・ヒール等のある靴は不可。

【横浜FC戦】

応募期間：2025年6月30日(月)～7月10日(木)

当選発表：2025年7月11日(金) 予定

就業日時：2025年7月25日(金)　16:00-18:00 ※変動する可能性がございます。

就業場所：ニッパツ三ツ沢球技場

給与：時給10,000円

交通費：全額支給

募集人数：1名

お仕事内容：選手をハイタッチ等で応援サポート、公式SNS用写真の撮影（ハイタッチするだけなので、スペイン語や英語経験不問）

特典：選手サイン・オリジナルグッズ・ペア観戦チケット

服装：動きやすい服装　※半ズボン・サンダル・ヒール等のある靴は不可。

◼️応募方法

1、シェアフル公式Xをフォロー（@sharefull_jp）

2，対象ポストをリポスト

3，シェアフルのアプリをダウンロード

4，ホーム画面上部「超バイト」バナーをタップ

5，募集要項を確認の上、「応募」ボタンをタップ

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