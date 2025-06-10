日本代表、インドネシア戦のスタメンが発表！ 遠藤復帰も、10番久保が主将に…鎌田&佐野海舟が2試合連続先発

【サッカー日本代表 最新ニュース】日本代表は6月10日の2026年ワールドカップ(W杯)アジア最終予選最終節にて、ホームでインドネシア代表と対戦。

10日に開催される日本代表vsインドネシア代表のスターティングメンバーが発表された。

3月シリーズですでに8大会連続8度目のワールドカップ(W杯)出場を決めた日本。新戦力の発掘、戦術の幅の拡大など更なる強化を目指す今シリーズでは、前回の招集メンバーから14人を入れ替え、7選手を初招集。5日に敵地で行われた2026年ワールドカップ(W杯)アジア最終予選第9節のオーストラリア戦では、9選手が最終予選を初先発を飾ったが、0-1で敗れて、同予選初黒星を喫した。

そして、予選締めくくりとなる今節のインドネシア戦。森保一監督は、豪州戦から先発9名を変更。遠藤航が先発に復帰した中、今シリーズで10番を着用する久保建英がキャプテンに。鎌田大地と佐野海舟が2試合連続で先発している。

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インドネシア戦は10日の19時35分にキックオフを迎える。

■インドネシア戦の日本代表スタメン

▽GK

12 大迫敬介（サンフレッチェ広島）

▽DF

3 高井幸大（川崎フロンターレ）

4 鈴木淳之介（湘南ベルマーレ）

22 瀬古歩夢（グラスホッパー／スイス）

▽MF

5 佐野海舟（マインツ／ドイツ）

6 遠藤航（リヴァプール／イングランド）

10 久保建英（レアル・ソシエダ／スペイン）

14 三戸舜介（スパルタ・ロッテルダム／オランダ）

15 鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）

17 森下龍矢（レギア・ワルシャワ／ポーランド）

▽FW

18 町野修斗（ホルシュタイン・キール／ドイツ）

【控え】

▽GK

1 鈴木彩艶（パルマ／イタリア）

23 谷晃生（FC町田ゼルビア）

▽DF

2 関根大輝（スタッド・ランス／フランス）

▽MF

7 藤田譲瑠チマ（シント=トロイデン／ベルギー）

8 鈴木唯人（ブレンビー／デンマーク→フライブルク／ドイツ）

11 平河悠（ブリストル・シティ／イングランド）

13 中村敬斗（スタッド・ランス／フランス）

19 佐野航大（NECナイメヘン／オランダ）

20 俵積田晃太（FC東京）

21 佐藤龍之介(ファジアーノ岡山)

▽FW

9 大橋祐紀（ブラックバーン／イングランド）

16 細谷真大（柏レイソル）