日本代表、インドネシア戦のスタメンが発表！ 遠藤復帰も、10番久保が主将に…鎌田&佐野海舟が2試合連続先発

10日に開催される日本代表vsインドネシア代表のスターティングメンバーが発表された。
3月シリーズですでに8大会連続8度目のワールドカップ(W杯)出場を決めた日本。新戦力の発掘、戦術の幅の拡大など更なる強化を目指す今シリーズでは、前回の招集メンバーから14人を入れ替え、7選手を初招集。5日に敵地で行われた2026年ワールドカップ(W杯)アジア最終予選第9節のオーストラリア戦では、9選手が最終予選を初先発を飾ったが、0-1で敗れて、同予選初黒星を喫した。
そして、予選締めくくりとなる今節のインドネシア戦。森保一監督は、豪州戦から先発9名を変更。遠藤航が先発に復帰した中、今シリーズで10番を着用する久保建英がキャプテンに。鎌田大地と佐野海舟が2試合連続で先発している。
インドネシア戦は10日の19時35分にキックオフを迎える。
■インドネシア戦の日本代表スタメン
▽GK
12 大迫敬介（サンフレッチェ広島）
▽DF
3 高井幸大（川崎フロンターレ）
4 鈴木淳之介（湘南ベルマーレ）
22 瀬古歩夢（グラスホッパー／スイス）
▽MF
5 佐野海舟（マインツ／ドイツ）
6 遠藤航（リヴァプール／イングランド）
10 久保建英（レアル・ソシエダ／スペイン）
14 三戸舜介（スパルタ・ロッテルダム／オランダ）
15 鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）
17 森下龍矢（レギア・ワルシャワ／ポーランド）
▽FW
18 町野修斗（ホルシュタイン・キール／ドイツ）
【控え】
▽GK
1 鈴木彩艶（パルマ／イタリア）
23 谷晃生（FC町田ゼルビア）
▽DF
2 関根大輝（スタッド・ランス／フランス）
▽MF
7 藤田譲瑠チマ（シント=トロイデン／ベルギー）
8 鈴木唯人（ブレンビー／デンマーク→フライブルク／ドイツ）
11 平河悠（ブリストル・シティ／イングランド）
13 中村敬斗（スタッド・ランス／フランス）
19 佐野航大（NECナイメヘン／オランダ）
20 俵積田晃太（FC東京）
21 佐藤龍之介(ファジアーノ岡山)
▽FW
9 大橋祐紀（ブラックバーン／イングランド）
16 細谷真大（柏レイソル）