リヴァプールが横浜F・マリノスと対戦！「明治安田Jリーグワールドチャレンジ2025 」は7月30日に日産スタジアムで！

Jリーグは、Jクラブとヨーロッパの強豪クラブが対戦する「明治安田Jリーグワールドチャレンジ2025 presented by 日本財団」を、7月30日に日産スタジアムで開催することを決定した。
3年連続での開催となる今大会はJ1横浜F・マリノスと、日本代表MF遠藤航が所属するリヴァプールがFCが対戦。リヴァプールは20年ぶりの来日となる。
Jリーグはこの試合について、「クラブの国際試合経験機会を継続的に創出することでJリーグのフットボール水準を向上させると共に、世界トップレベルのサッカーを多くの方々にご覧いただくことで、サッカーの魅力をより多くの方に知っていただくことを目的に開催する」とコメントした。
【明治安田Jリーグワールドチャレンジ2025 presented by 日本財団 開催概要】
■大会名称 明治安田Jリーグワールドチャレンジ2025 presented by 日本財団
略称 明治安田ワールドチャレンジ
英文表記 MEIJI YASUDA J.LEAGUE WORLD CHALLENGE 2025 presented by The Nippon Foundation
■主催 公益社団法人 日本プロサッカーリーグ、株式会社NTTドコモ
■主管 公益社団法人 日本プロサッカーリーグ、一般社団法人神奈川県サッカー協会
■特別協賛 明治安田生命保険相互会社
■チャリティパートナー 公益財団法人日本財団
■試合日程
開催日：7月30日（水）
キックオフ：未定
対戦カード：横浜F・マリノス vs. リヴァプールFC
スタジアム：日産スタジアム
■チケット販売スケジュール（予定）
①一次先行抽選販売
・販売期間：5月9日（金）12:00 ～ 5月12日（月）23:59
・対象者：dカード PLATINUM会員、dカード GOLD会員、dカードGOLD U会員
②二次先行抽選販売
・販売期間：5月16日（金）12:00 ～5月19日（月）23:59
・対象者：dポイントクラブ会員
③三次先行抽選販売
・販売期間：5月23日（金）12:00 ～ 5月26日（月）23:59
・対象者：横浜F・マリノス クラブ会員
④一般販売（先着）
・開始日時：6月11日（水）18:00 ～