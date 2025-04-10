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Okamoto Gen

リヴァプールが横浜F・マリノスと対戦！「明治安田Jリーグワールドチャレンジ2025 」は7月30日に日産スタジアムで！

遠藤航リヴァプール横浜F・マリノス

【国内サッカー・Jリーグ ニュース】J1横浜F・マリノス対リヴァプール（プレミアリーグ）が7月30日に日産スタジアムで開催する。

Jリーグは、Jクラブとヨーロッパの強豪クラブが対戦する「明治安田Jリーグワールドチャレンジ2025 presented by 日本財団」を、7月30日に日産スタジアムで開催することを決定した。

3年連続での開催となる今大会はJ1横浜F・マリノスと、日本代表MF遠藤航が所属するリヴァプールがFCが対戦。リヴァプールは20年ぶりの来日となる。

Jリーグはこの試合について、「クラブの国際試合経験機会を継続的に創出することでJリーグのフットボール水準を向上させると共に、世界トップレベルのサッカーを多くの方々にご覧いただくことで、サッカーの魅力をより多くの方に知っていただくことを目的に開催する」とコメントした。

以下に続く

【明治安田Jリーグワールドチャレンジ2025 presented by 日本財団 開催概要】

■大会名称 明治安田Jリーグワールドチャレンジ2025 presented by 日本財団

次の試合

　略称 　　明治安田ワールドチャレンジ

　英文表記 MEIJI YASUDA J.LEAGUE WORLD CHALLENGE 2025 presented by The Nippon Foundation

■主催 公益社団法人 日本プロサッカーリーグ、株式会社NTTドコモ

■主管 公益社団法人 日本プロサッカーリーグ、一般社団法人神奈川県サッカー協会

■特別協賛 明治安田生命保険相互会社

■チャリティパートナー 公益財団法人日本財団

■試合日程

開催日：7月30日（水）

キックオフ：未定

対戦カード：横浜F・マリノス vs. リヴァプールFC

スタジアム：日産スタジアム

■チケット販売スケジュール（予定）

①一次先行抽選販売

・販売期間：5月9日（金）12:00 ～ 5月12日（月）23:59

・対象者：dカード PLATINUM会員、dカード GOLD会員、dカードGOLD U会員

②二次先行抽選販売

・販売期間：5月16日（金）12:00 ～5月19日（月）23:59

・対象者：dポイントクラブ会員

③三次先行抽選販売

・販売期間：5月23日（金）12:00 ～ 5月26日（月）23:59

・対象者：横浜F・マリノス クラブ会員

④一般販売（先着）

・開始日時：6月11日（水）18:00 ～

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