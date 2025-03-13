日本代表、3月活動の招集メンバー発表！

【日本代表・最新情報】3月の2026年ワールドカップ（W杯）アジア最終予選（3次予選）に臨む男子日本代表の招集メンバーが発表された。

日本サッカー協会（JFA）は13日、3月の2026年ワールドカップ（W杯）アジア最終予選（3次予選）に臨む男子日本代表の招集メンバーを発表した。

森保一監督率いる日本代表は3月20日にホームでバーレーンと、同25日にホームでサウジアラビアと対戦。サムライブルーは8大会連続8度目のW杯出場に向けて王手をかけており、バーレーン戦で勝利すれば、無条件で本大会への切符を手にする（引き分けでも別会場の結果次第では突破）。

勝負の3月シリーズでは、三笘薫や久保建英らが順当に選出された。

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今回発表された日本の招集メンバーは以下の通り。

■日本代表 招集メンバー

▽GK

大迫敬介（サンフレッチェ広島）

谷晃生（FC町田ゼルビア）

鈴木彩艶（パルマ／イタリア）

▽DF

長友佑都（FC東京）

板倉滉（ボルシアMG／ドイツ）

伊藤洋輝（バイエルン/ドイツ）

瀬古歩夢（グラスホッパー・チューリッヒ／スイス）

菅原由勢（サウサンプトン／イングランド）

関根大輝（スタッド・ランス／フランス）

高井幸大（川崎フロンターレ）

▽MF/FW

遠藤航（リヴァプール／イングランド）

伊東純也（スタッド・ランス／フランス）

南野拓実（モナコ／フランス）

古橋亨梧（レンヌ/フランス）

守田英正（スポルティングCP／ポルトガル）

鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）

三笘薫（ブライトン／イングランド）

前田大然（セルティック／スコットランド）

旗手怜央（セルティック／スコットランド）

堂安律（フライブルク／ドイツ）

上田綺世（フェイエノールト／オランダ）

田中碧（リーズ／イングランド）

中村敬斗（スタッド・ランス／フランス）

久保建英（レアル・ソシエダ／スペイン）

藤田譲瑠チマ（シント=トロイデン／ベルギー）