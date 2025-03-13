日本代表、3月活動の招集メンバー発表！

日本サッカー協会（JFA）は13日、3月の2026年ワールドカップ（W杯）アジア最終予選（3次予選）に臨む男子日本代表の招集メンバーを発表した。
森保一監督率いる日本代表は3月20日にホームでバーレーンと、同25日にホームでサウジアラビアと対戦。サムライブルーは8大会連続8度目のW杯出場に向けて王手をかけており、バーレーン戦で勝利すれば、無条件で本大会への切符を手にする（引き分けでも別会場の結果次第では突破）。
勝負の3月シリーズでは、三笘薫や久保建英らが順当に選出された。
今回発表された日本の招集メンバーは以下の通り。
■日本代表 招集メンバー
▽GK
大迫敬介（サンフレッチェ広島）
谷晃生（FC町田ゼルビア）
鈴木彩艶（パルマ／イタリア）
▽DF
長友佑都（FC東京）
板倉滉（ボルシアMG／ドイツ）
伊藤洋輝（バイエルン/ドイツ）
瀬古歩夢（グラスホッパー・チューリッヒ／スイス）
菅原由勢（サウサンプトン／イングランド）
関根大輝（スタッド・ランス／フランス）
高井幸大（川崎フロンターレ）
▽MF/FW
遠藤航（リヴァプール／イングランド）
伊東純也（スタッド・ランス／フランス）
南野拓実（モナコ／フランス）
古橋亨梧（レンヌ/フランス）
守田英正（スポルティングCP／ポルトガル）
鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）
三笘薫（ブライトン／イングランド）
前田大然（セルティック／スコットランド）
旗手怜央（セルティック／スコットランド）
堂安律（フライブルク／ドイツ）
上田綺世（フェイエノールト／オランダ）
田中碧（リーズ／イングランド）
中村敬斗（スタッド・ランス／フランス）
久保建英（レアル・ソシエダ／スペイン）
藤田譲瑠チマ（シント=トロイデン／ベルギー）