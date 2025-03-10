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Okamoto Gen

W杯アジア最終予選に臨む韓国代表がメンバー発表！ソン・フンミンほか、J1町田からFWオ・セフンらが選出

韓国 対 オマーン韓国ワールドカップ AFC -降格戦韓国 対 ヨルダン

【欧州・海外サッカー ニュース】3月のFIFAワールドカップ（W杯）2026アジア最終予選に臨む韓国男子代表メンバーが発表された。

韓国サッカー協会（KFA）は10日、3月のFIFAワールドカップ（W杯）2026アジア最終予選に臨む韓国男子代表メンバーを発表した。

グループBの韓国代表は第6節を終えて4勝2分で首位。20日にオマーン代表と、同25日にヨルダン代表といずれもホームで対戦する。

トッテナムのMFソン・フンミンほかバイエルン・ミュンヘンのDFキム・ミンジェらが選ばれたほか、JリーグからはFC町田ゼルビア（J1）のFWオ・セフンが選出。なお、GKキム・ドンホンとDFチョ・ヒョンテクは初選出となった。

以下に続く

【招集メンバー】

GK

次の試合

キム・ドンホン（金泉尚武、初召集）

イ・チャンギュン（大田シチズン）

チョ・ヒョヌ（蔚山HDFC）

DF

クォン・ギョンウォン（ホール・ファカン）

キム・ミンジェ（バイエルン・ミュンヘン）

パク・スンウ（金泉尚武）

チョ・ヒョンテク(金泉尚武、初召集）

ソル・ヨンウ（ツルヴェナ・ズヴェズダ）

イ・テソク（浦項スティーラーズ）

チョン・スンヒョン（アル・ワスルFC）

チョ・ユミン（シャールジャFC）

ファン・ジェウォン（大邱FC）

MF

パク・ヨンウ（アルアイン）

ペ・ジュノ（ストーク・シティ）

ペク・スンホ（バーミンガム）

ソン・フンミン（トッテナム）

ヤン・ミンヒョク（QPR）

ヤン・ヒョンジュン（セルティック）

オム・ジソン（スウォンジー）

ウォン・ドゥジェ（ホール・ファカン）

イ・ガンイン（パリ・サンジェルマン）

イ・ドンギョン（金泉尚武）

イ・ジェソン（マインツ05）

ファン・インボム（フェイエノールト）

ファン・ヒチャン（ウォルバーハンプトン）

FW

オ・セフン（FC町田ゼルビア）

チョ・ミンギュ（大田ハナシチズン）

オ・ヒョンギュ（ゲンク）

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