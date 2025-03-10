W杯アジア最終予選に臨む韓国代表がメンバー発表！ソン・フンミンほか、J1町田からFWオ・セフンらが選出

韓国サッカー協会（KFA）は10日、3月のFIFAワールドカップ（W杯）2026アジア最終予選に臨む韓国男子代表メンバーを発表した。
グループBの韓国代表は第6節を終えて4勝2分で首位。20日にオマーン代表と、同25日にヨルダン代表といずれもホームで対戦する。
トッテナムのMFソン・フンミンほかバイエルン・ミュンヘンのDFキム・ミンジェらが選ばれたほか、JリーグからはFC町田ゼルビア（J1）のFWオ・セフンが選出。なお、GKキム・ドンホンとDFチョ・ヒョンテクは初選出となった。
【招集メンバー】
GK
キム・ドンホン（金泉尚武、初召集）
イ・チャンギュン（大田シチズン）
チョ・ヒョヌ（蔚山HDFC）
DF
クォン・ギョンウォン（ホール・ファカン）
キム・ミンジェ（バイエルン・ミュンヘン）
パク・スンウ（金泉尚武）
チョ・ヒョンテク(金泉尚武、初召集）
ソル・ヨンウ（ツルヴェナ・ズヴェズダ）
イ・テソク（浦項スティーラーズ）
チョン・スンヒョン（アル・ワスルFC）
チョ・ユミン（シャールジャFC）
ファン・ジェウォン（大邱FC）
MF
パク・ヨンウ（アルアイン）
ペ・ジュノ（ストーク・シティ）
ペク・スンホ（バーミンガム）
ソン・フンミン（トッテナム）
ヤン・ミンヒョク（QPR）
ヤン・ヒョンジュン（セルティック）
オム・ジソン（スウォンジー）
ウォン・ドゥジェ（ホール・ファカン）
イ・ガンイン（パリ・サンジェルマン）
イ・ドンギョン（金泉尚武）
イ・ジェソン（マインツ05）
ファン・インボム（フェイエノールト）
ファン・ヒチャン（ウォルバーハンプトン）
FW
オ・セフン（FC町田ゼルビア）
チョ・ミンギュ（大田ハナシチズン）
オ・ヒョンギュ（ゲンク）