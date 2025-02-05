ニールセン新監督の新生なでしこジャパンがメンバー発表！背番号10には⾧野風花に

日本サッカー協会（JFA）は5日、2月17日から28日かけてアメリカで行われる「2025 SheBelieves Cup」に臨む、日本女子代表（なでしこジャパン）のメンバーとスケジュールを発表した。
ニルス・ニールセン新監督の初陣となる「SheBelieves Cup」。DF熊谷紗希やMF⾧谷川唯らが順当に選出。背番号10には⾧野風花が選ばれた。なお、直近に国立競技場で行われた韓国女子代表戦ではコーチとして帯同していた内田篤人氏はスタッフ入りとならなかった。
なでしこジャパンは20日にオーストラリア女子代表と1回戦を戦い、23日にコロンビア女子代表と2回戦、26日の3回戦でアメリカ女子代表と対戦する予定だ。
【選手】
GK 1 山下 杏也加 マンチェスター・シティ（ENG）
GK 12 平尾 知佳 アルビレックス新潟レディース
GK 23 大熊 茜 INAC神戸レオネッサ
DF 4 熊谷 紗希 ロンドン・シティ・ライオネス（ENG）
DF 13 北川 ひかる BKヘッケン（SWE）
DF 3 南 萌華 ASローマ（ITA）
DF 2 宝田 沙織 レスター・シティ（ENG）
DF 5 高橋 はな 三菱重工浦和レッズレディース
DF 21 石川 璃音 三菱重工浦和レッズレディース
DF 6 古賀 塔子 フェイエノールト（NED）
MF 22 籾木 結花 レスター・シティ（ENG）
MF 8 清家 貴子 ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオン（ENG）
MF 14 ⾧谷川 唯 マンチェスター・シティ（ENG）
MF 20 三浦 成美 ワシントン・スピリット（USA）
MF 18 林 穂之香 エバートン（ENG）
MF 10 ⾧野 風花 リバプールFC（ENG）
MF 7 宮澤 ひなた マンチェスター・ユナイテッド（ENG）
MF 15 藤野 あおば マンチェスター・シティ（ENG）
MF 17 浜野 まいか チェルシー（ENG）
MF 16 谷川 萌々子 バイエルン・ミュンヘン（GER）
FW 11 田中 美南 ユタ・ロイヤルズ（USA）
FW 19 千葉 玲海菜 アイントラハト・フランクフルト（GER）
FW 9 植木 理子 ウェストハム・ユナイテッド（ENG）
【スタッフ】
監督 ニルス・ニールセン
コーチ 狩野 倫久
コーチ リア・ブレイニー
GKコーチ 西入 俊浩
フィジカルコーチ 岡本 隆吾
テクニカルスタッフ 小杉 光正