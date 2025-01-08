J1復帰の清水エスパルスが2025シーズン背番号＆スタッフ新体制発表！背番号10は空き番号に

J1清水エスパルスは8日、2025シーズンの選手背番号とスタッフ体制を発表した。
J1復帰となった清水エスパルス。背番号9はアブドゥル・アジズ・ヤクブが着用するほか、サガン鳥栖から期限付き移籍となった中原輝が背番号11を背負う。なお、背番号10は空き番号となった。
スタッフ陣は秋葉忠宏監督が続投。上野優作コーチをはじめ、計6名が新任となった。
清水の選手背番号およびスタッフ体制は以下の通り。
■選手背番号
1 GK沖 悠哉
3 DF 高橋 祐治
4 DF 蓮川 壮大（完全移籍／FC東京）
5 DF 北爪 健吾
6 MF宮本 航汰
7 MF カピシャーバ（完全移籍／セレッソ大阪）
8 MF 小塚 和季（新加入／ソウルイーランド）
9 FW アブドゥル・アジズ・ヤクブ
11 MF 中原 輝（期限付き移籍／サガン鳥栖）
12 Supporter's Number
14 DF 山原 怜音
16 GK 梅田 透吾
17 MF 弓場 将輝（新加入／大分トリニータ）
18 FW 齊藤 聖七（復帰／ザスパ群馬）
19 MF 松崎 快
20 GK 阿部 諒弥
21 MF 矢島 慎也
22 DF 監物 拓歩
23 FW 北川 航也
27 FW 郡司 璃来
28 DF 吉田 豊
29 FW アフメド・アフメドフ（新加入／スパルタク・ヴァルナ）
30 GK 佐々木 智太郎（新加入／昌平高）
33 MF 乾 貴士
36 MF 宇野 禅斗（完全移籍／FC町田ゼルビア）
41 DF 羽田 健人（大分トリニータ／新加入）
47 MF 嶋本 悠大
49 MF 小竹 知恩（トップ昇格／清水エスパルスユース）
55 MF 西原 源樹
66 DF 住吉 ジェラニレショーン（完全移籍／サンフレッチェ広島）
70 DF 高木 践
71 GK 猪越 優惟
98 MF マテウス・ブエノ
99 FW ドウグラス・タンキ
■スタッフ体制
監督 秋葉 忠宏
コーチ 依田 光正
コーチ 上野 優作（新任）
GKコーチ 古川 昌明
GKコーチ 土屋 明大
フィジカルコーチ 古邊 考功
コンディショニングコーチ 𡈽井 達也（新任）
コーチ 兼 分析 佐藤 亮佑
コーチ 兼 分析 山口 将弥（新任）
分析 竹内 智基
チーフドクター 土井 光人
チーフトレーナー 所澤 俊幸（新任）
理学療法士 中山 貴幸
理学療法士 木村 マルコス トシフミ
トレーナー 若松 昌典（新任）
トレーナー 加藤 智崇
通訳 (英語) 遠藤 洋（新任）
通訳 (ポルトガル語) 上原 ルイス
通訳 (ポルトガル語・英語) 太倉坐 ドゥグラス
主務 松永 格
副務 兼 用具担当 西山 敬大
副務 兼 用具担当 石原 和真