アビスパ福岡が新シーズンの背番号発表！ トップ昇格のサニブラウンは32番に

アビスパ福岡は6日、2025シーズンの新体制発表会を開催。現時点でのメンバーと背番号を発表した。
福岡は昨季の明治安田J1リーグを12勝14分け12敗の成績により12位フィニッシュ。長谷部茂利監督が退任し、FC町田ゼルビアのヘッドコーチを務めていた金明輝氏が新たに指揮官に就任した。
新シーズンの背番号では、横浜F・マリノスからの加入で5年ぶりの復帰となるDF上島拓巳が背番号5に決定。また、新加入選手では、MF見木友哉が11番、MF名古新太郎が14番、MF秋野央樹は15番にそれぞれ決まった。
そのほか、陸上競技でパリ五輪に出場したたサニブラウン・アブデル・ハキームの弟で今季にトップチームに昇格したFWサニブラウン・アブデル・ハナンは32番に決まっている。
■2025シーズン背番号
1 GK 永石 拓海
2 DF 湯澤 聖人
3 DF 奈良 竜樹
4 DF 井上 聖也
5 DF 上島 拓巳
6 MF 重見 柾斗
7 MF 金森 健志
8 MF 紺野 和也
9 FW シャハブ・ザヘディ
10 FW 城後 寿
11 MF 見木 友哉
13 FW ナッシム・ベン・カリファ
14 MF 名古 新太郎
15 MF 秋野 央樹
16 DF 小田 逸稀
17 FW ウェリントン
18 FW 岩崎 悠人
20 DF 安藤 智哉
22 FW 藤本 一輝
24 GK 小畑 裕馬
25 MF 北島 祐二
29 DF 前嶋 洋太
31 GK 村上 昌謙
32 FW サニブラウン・アブデル・ハナン
37 DF 田代 雅也
40 DF 池田 樹雷人
47 DF 橋本 悠
49 FW 前田 一翔
51 GK 菅沼 一晃
77 DF 志知 孝明
88 MF 松岡 大起