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Uruguay(C)Getty Images
Ao Sato

ウルグアイ代表、コパ・アメリカ2024に臨むメンバー26名を発表！ スアレスやバルベルデらが選出！

ウルグアイコパ・アメリカ

【欧州・海外サッカーニュース】ウルグアイ代表が参戦するコパ・アメリカ2024は6月20日に開幕する。

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ウルグアイサッカー協会（AUF）は8日、コパ・アメリカ2024に臨む同国代表メンバーを発表した。

今月20日に開幕を迎えるコパ・アメリカ2024。ウルグアイ代表はグループCに入り、23日にパナマ代表、27日にボリビア代表、7月1日に開催国アメリカ代表と対戦する。

5大会ぶり16度目の優勝を目指し、マルセロ・ビエルサ監督はルイス・スアレスやフェデリコ・バルベルデ、ロナルド・アラウホらを順当に選出。5月に代表引退を発表したエディンソン・カバーニは未選出となっている。

以下に続く

ウルグアイ代表メンバー26名は以下の通り。

次の試合

■ウルグアイ代表メンバー

▽GK

セルヒオ・ロシェ（ナシオナル/ブラジル）

サンティアゴ・メレ（アトレティコ・ジュニオール/コロンビア）

フランコ・イスラエル（スポルティングCP/ポルトガル）

▽DF

ロナルド・アラウホ（バルセロナ/スペイン）

ホセ・マリア・ヒメネス（アトレティコ・マドリー/スペイン）

セバスティアン・カセレス（クラブ・アメリカ/メキシコ）

ニコラス・マリシャル（ディナモ・モスクワ/ロシア）

マティアス・オリベラ（ナポリ/イタリア）

ルーカス・オラサ（クラスノダール/ロシア）

マティアス・ビーニャ（フラメンゴ/ブラジル）

ギジェルモ・バレラ（フラメンゴ/ブラジル）

▽MF

ナイタン・ナンデス（カリアリ/イタリア）

マヌエル・ウガルテ（パリ・サンジェルマン/フランス）

ロドリゴ・ベンタンクール（トッテナム/イングランド）

フェデリコ・バルベルデ（レアル・マドリー/スペイン）

エミリアーノ・マルティネス（ミッティラン/デンマーク）

ニコラス・デ・ラ・クルス（フラメンゴ/ブラジル）

ジョルジアン・デ・アラスカエタ（フラメンゴ/ブラジル）

▽FW

アグスティン・カノッビオ（アトレチコ・パラナエンセ/ブラジル）

ブリアン・ロドリゲス（クラブ・アメリカ/メキシコ）

ブリアン・オカンポ（カディス/スペイン）

ファクンド・ペリストリ（グラナダ/スペイン）

マクシミリアーノ・アラウホ（デポルティーボ・トルーカ/メキシコ）

クリスティアン・オリベラ（ロサンゼルスFC/アメリカ）

ダルウィン・ヌニェス（リヴァプール/イングランド）

ルイス・スアレス（インテル・マイアミ/アメリカ）

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