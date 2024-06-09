ウルグアイ代表、コパ・アメリカ2024に臨むメンバー26名を発表！ スアレスやバルベルデらが選出！

ウルグアイサッカー協会（AUF）は8日、コパ・アメリカ2024に臨む同国代表メンバーを発表した。
今月20日に開幕を迎えるコパ・アメリカ2024。ウルグアイ代表はグループCに入り、23日にパナマ代表、27日にボリビア代表、7月1日に開催国アメリカ代表と対戦する。
5大会ぶり16度目の優勝を目指し、マルセロ・ビエルサ監督はルイス・スアレスやフェデリコ・バルベルデ、ロナルド・アラウホらを順当に選出。5月に代表引退を発表したエディンソン・カバーニは未選出となっている。
ウルグアイ代表メンバー26名は以下の通り。
■ウルグアイ代表メンバー
▽GK
セルヒオ・ロシェ（ナシオナル/ブラジル）
サンティアゴ・メレ（アトレティコ・ジュニオール/コロンビア）
フランコ・イスラエル（スポルティングCP/ポルトガル）
▽DF
ロナルド・アラウホ（バルセロナ/スペイン）
ホセ・マリア・ヒメネス（アトレティコ・マドリー/スペイン）
セバスティアン・カセレス（クラブ・アメリカ/メキシコ）
ニコラス・マリシャル（ディナモ・モスクワ/ロシア）
マティアス・オリベラ（ナポリ/イタリア）
ルーカス・オラサ（クラスノダール/ロシア）
マティアス・ビーニャ（フラメンゴ/ブラジル）
ギジェルモ・バレラ（フラメンゴ/ブラジル）
▽MF
ナイタン・ナンデス（カリアリ/イタリア）
マヌエル・ウガルテ（パリ・サンジェルマン/フランス）
ロドリゴ・ベンタンクール（トッテナム/イングランド）
フェデリコ・バルベルデ（レアル・マドリー/スペイン）
エミリアーノ・マルティネス（ミッティラン/デンマーク）
ニコラス・デ・ラ・クルス（フラメンゴ/ブラジル）
ジョルジアン・デ・アラスカエタ（フラメンゴ/ブラジル）
▽FW
アグスティン・カノッビオ（アトレチコ・パラナエンセ/ブラジル）
ブリアン・ロドリゲス（クラブ・アメリカ/メキシコ）
ブリアン・オカンポ（カディス/スペイン）
ファクンド・ペリストリ（グラナダ/スペイン）
マクシミリアーノ・アラウホ（デポルティーボ・トルーカ/メキシコ）
クリスティアン・オリベラ（ロサンゼルスFC/アメリカ）
ダルウィン・ヌニェス（リヴァプール/イングランド）
ルイス・スアレス（インテル・マイアミ/アメリカ）