イタリアサッカー連盟（FIGC）は9日、UEFAネーションズリーグに臨むイタリア代表23名を発表した。
11月に行われるネーションズリーグでベルギー戦とフランス戦を控えているルチアーノ・スパレッティ監督率いるイタリア。ジャンルイジ・ドンナルンマら主力のほか、フィオレンティーナDFピエトロ・コムッツォ、ユヴェントスDFニコロ・サヴォーナ、ラツィオMFニコロ・ロベッラが初招集となった。
イタリアは現在、ネーションズリーグのリーグAグループ2で4試合を終えて勝ち点10で首位に位置。14日に敵地でベルギーと対戦した後、17日にフランスをホームに迎える。
イタリア代表メンバー
GK
ジャンルイジ・ドンナルンマ(パリ・サンジェルマン/フランス)
アレックス・メレト(ナポリ)
グリエルモ・ヴィカーリオ(トッテナム/イングランド)
DF
アレッサンドロ・バストーニ(インテル)
アレッサンドロ・ボンジョルノ(ナポリ)
アンドレア・カンビアーゾ(ユヴェントス)
ピエトロ・コムッツォ(フィオレンティーナ)
ジョバンニ・ディ・ロレンツォ(ナポリ)
フェデリコ・ディマルコ(インテル)
フェデリコ・ガッティ(ユヴェントス)
カレブ・オコリ(レスター・シティ/イングランド)
ニコロ・サヴォーナ(ユヴェントス)
デスティニー・ウドジェ(トッテナム/イングランド)
MF
ニコロ・バレッラ(インテル)
ダビデ・フラッテージ(インテル)
ニッコロ・ピジッリ(ローマ)
サムエレ・リッチ(トリノ)
ニコロ・ロベッラ(ラツィオ)
サンドロ・トナーリ(ニューカッスル/イングランド)
FW
モイゼ・キーン(フィオレンティーナ)
ダニエル・マルディーニ(モンツァ)
ジャコモ・ラスパドーリ(ナポリ)
マテオ・レテギ(アタランタ)