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italy(C)Getty Images
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ベルギー＆フランス戦に臨むイタリア代表が発表！ ユヴェントスDFサヴォーナら3名が初招集

ベルギー 対 イタリアベルギーイタリアネーションズリーグ-Aイタリア 対 フランスフランス

【欧州・海外サッカーニュース】UEFAネーションズリーグに臨むイタリア代表メンバーが発表。

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イタリアサッカー連盟（FIGC）は9日、UEFAネーションズリーグに臨むイタリア代表23名を発表した。

11月に行われるネーションズリーグでベルギー戦とフランス戦を控えているルチアーノ・スパレッティ監督率いるイタリア。ジャンルイジ・ドンナルンマら主力のほか、フィオレンティーナDFピエトロ・コムッツォ、ユヴェントスDFニコロ・サヴォーナ、ラツィオMFニコロ・ロベッラが初招集となった。

イタリアは現在、ネーションズリーグのリーグAグループ2で4試合を終えて勝ち点10で首位に位置。14日に敵地でベルギーと対戦した後、17日にフランスをホームに迎える。

以下に続く

イタリア代表メンバー

GK

次の試合

ジャンルイジ・ドンナルンマ(パリ・サンジェルマン/フランス)

アレックス・メレト(ナポリ)

グリエルモ・ヴィカーリオ(トッテナム/イングランド)

DF

アレッサンドロ・バストーニ(インテル)

アレッサンドロ・ボンジョルノ(ナポリ)

アンドレア・カンビアーゾ(ユヴェントス)

ピエトロ・コムッツォ(フィオレンティーナ)

ジョバンニ・ディ・ロレンツォ(ナポリ)

フェデリコ・ディマルコ(インテル)

フェデリコ・ガッティ(ユヴェントス)

カレブ・オコリ(レスター・シティ/イングランド)

ニコロ・サヴォーナ(ユヴェントス)

デスティニー・ウドジェ(トッテナム/イングランド)

MF

ニコロ・バレッラ(インテル)

ダビデ・フラッテージ(インテル)

ニッコロ・ピジッリ(ローマ)

サムエレ・リッチ(トリノ)

ニコロ・ロベッラ(ラツィオ)

サンドロ・トナーリ(ニューカッスル/イングランド)

FW

モイゼ・キーン(フィオレンティーナ)

ダニエル・マルディーニ(モンツァ)

ジャコモ・ラスパドーリ(ナポリ)

マテオ・レテギ(アタランタ)

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