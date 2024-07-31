パリ五輪女子サッカーのグループステージ第3節、ナイジェリア女子代表戦に臨むなでしこジャパンのスターティングメンバーが発表された。
25日に行われたグループC初戦のスペイン女子代表戦を1-2で落としたなでしこジャパンは、27日のブラジル女子代表戦でアディショナルタイムの2ゴールにより、2-1で劇的勝利を飾った。
決勝トーナメント進出へ王手をかけた中、池田太監督は勝ち点0でグループ最下位のナイジェリア戦で、2戦目から先発4選手を変更した。北川ひかる、石川璃音、植木理子、林穂之香が今大会初先発となる。
試合は、31日の日本時間24時にキックオフを迎える。
■なでしこジャパン 先発メンバー
▽GK
1 山下杏也加（無所属）
▽DF
4 熊谷紗希（ASローマ／イタリア）
5 高橋はな（三菱重工浦和レッズレディース）
13 北川ひかる（INAC神戸レオネッサ）
20 守屋都弥（INAC神戸レオネッサ）
21 石川璃音（三菱重工浦和レッズレディース）
▽MF
14 長谷川唯（マンチェスター・シティ／イングランド）
16 林穂之香（エヴァートン／イングランド）
17 浜野まいか（チェルシー／イングランド）
▽FW
9 植木理子（ウェストハム・ユナイテッド／イングランド）
11 田中美南（ユタ・ロイヤルズ／アメリカ）
■控えメンバー
▽GK
18 平尾知佳（アルビレックス新潟レディース）
▽DF
3 南萌華（ローマ/イタリア）
▽MF
7 宮澤ひなた（マンチェスター・ユナイテッド/イングランド）
8 清家貴子（ブライトン/イングランド）
10 長野風花（リヴァプール/イングランド）
12 谷川萌々子（ローゼンゴート/スウェーデン）
▽FW
19 千葉玲海菜（フランクフルト/ドイツ）