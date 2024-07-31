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ブラジル戦劇的勝利のなでしこジャパン、3戦目ナイジェリア戦のスタメン発表！

女子サッカー日本 対 ナイジェリア日本ナイジェリアSummer Olympics

【パリ五輪 女子サッカー・なでしこジャパン ニュース】日本女子代表がパリ五輪グループステージ最終節でナイジェリア女子代表と対戦。

パリ五輪女子サッカーのグループステージ第3節、ナイジェリア女子代表戦に臨むなでしこジャパンのスターティングメンバーが発表された。

25日に行われたグループC初戦のスペイン女子代表戦を1-2で落としたなでしこジャパンは、27日のブラジル女子代表戦でアディショナルタイムの2ゴールにより、2-1で劇的勝利を飾った。

決勝トーナメント進出へ王手をかけた中、池田太監督は勝ち点0でグループ最下位のナイジェリア戦で、2戦目から先発4選手を変更した。北川ひかる、石川璃音、植木理子、林穂之香が今大会初先発となる。

以下に続く

試合は、31日の日本時間24時にキックオフを迎える。

■なでしこジャパン 先発メンバー

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▽GK

1 山下杏也加（無所属）

▽DF

4 熊谷紗希（ASローマ／イタリア）

5 高橋はな（三菱重工浦和レッズレディース）

13 北川ひかる（INAC神戸レオネッサ）

20 守屋都弥（INAC神戸レオネッサ）

21 石川璃音（三菱重工浦和レッズレディース）

▽MF

14 長谷川唯（マンチェスター・シティ／イングランド）

16 林穂之香（エヴァートン／イングランド）

17 浜野まいか（チェルシー／イングランド）

▽FW

9 植木理子（ウェストハム・ユナイテッド／イングランド）

11 田中美南（ユタ・ロイヤルズ／アメリカ）

■控えメンバー

▽GK

18 平尾知佳（アルビレックス新潟レディース）

▽DF

3 南萌華（ローマ/イタリア）

▽MF

7 宮澤ひなた（マンチェスター・ユナイテッド/イングランド）

8 清家貴子（ブライトン/イングランド）

10 長野風花（リヴァプール/イングランド）

12 谷川萌々子（ローゼンゴート/スウェーデン）

▽FW

19 千葉玲海菜（フランクフルト/ドイツ）

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