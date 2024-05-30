U-23日本代表メンバー発表！ 鈴木彩艶やチェイス・アンリ、斉藤光毅ら海外組も招集

【サッカー 日本代表 最新ニュース】パリ五輪を控えるU-23日本代表が6月の親善試合に向けたメンバーを発表。

JFA（日本サッカー協会）は29日、6月の親善試合に向けたU-23日本代表メンバーを発表した。

今月のU-23アジアカップで優勝してパリ五輪への出場権を獲得した大岩剛監督率いるU-23日本。7月の本大会を前に、6月にはU-23アメリカ代表との親善試合を行う。

登録18名のパリ五輪に向けた選定を進める今回のメンバーでは、主将の藤田譲瑠チマや松木玖生、荒木遼太郎、小久保玲央ブライアンなどU-23アジアカップ優勝に貢献した主力を順当に選出。また、前回招集されていないチェイス・アンリや鈴木彩艶、斉藤光毅、三戸舜介、初招集の佐野航大ら海外組も招集されている。一方でオーバーエイジ枠に関しては今回、選出されていない。

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U-23日本は今後、日本時間6月7日と11日にU-23アメリカと敵地で対戦。パリ五輪の本大会ではU-23パラグアイ代表、U-23マリ代表、U-23イスラエル代表とグループDで同居している。

■U-23日本代表メンバー

▽GK

1 小久保玲央ブライアン (ベンフィカ)

23 鈴木彩艶(シント＝トロイデンVV)

12 野澤大志ブランドン(FC東京)

▽DF

16 内野貴史(デュッセルドルフ)

21 大畑歩夢(浦和レッズ)

3 西尾隆矢(セレッソ大阪)

24 バングーナガンデ佳史扶(FC東京)

2 半田陸(ガンバ大阪)

4 関根大輝(柏レイソル)

15 鈴木海音(ジュビロ磐田)

5 チェイス・アンリ(シュトゥットガルト)

22 高井幸大(川崎フロンターレ)

▽MF

20 平河悠(FC町田ゼルビア)

25 松村優太（鹿島アントラーズ）

10 佐藤恵允(ブレーメン)

6 川崎颯太(京都サンガF.C.)

18 斉藤光毅（スパルタ・ロッテルダム）

7 山本理仁(シント=トロイデンVV)

8 藤田譲瑠チマ(シント=トロイデンVV)

14 三戸舜介（スパルタ・ロッテルダム）

17 松木玖生(FC東京)

11 佐野航大（NECナイメヘン）

▽FW

9 藤尾翔太(FC町田ゼルビア)

19 細谷真大(柏レイソル)

13 荒木遼太郎 (FC東京)