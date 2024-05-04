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冨安健洋、ボーンマス戦で先発！ 首位アーセナルが優勝争い佳境の大一番へ

プレミアリーグリヴァプール 対 ブライトンリヴァプールブライトン遠藤航三笘薫

【冨安健洋出場予定】アーセナル対ボーンマスが5月4日に開催。

2024年5月4日(土)、プレミアリーグ第36節で冨安健洋が所属するアーセナルと、ボーンマスが対戦。スターティングメンバーが発表された。

アーセナルスタメン

ボーンマススタメン

アーセナルvsボーンマス｜放送・配信予定

SPOTV NOW
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※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

アーセナルvsボーンマスの視聴方法

2023-24シーズンのプレミアリーグは『SPOTV NOW』が全試合、『ABEMA』が注目試合をライブ配信する。

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※本ページの情報は2024年3月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください