2024年5月4日(土)、プレミアリーグ第36節で冨安健洋が所属するアーセナルと、ボーンマスが対戦。スターティングメンバーが発表された。
アーセナルスタメン
ボーンマススタメン
アーセナルvsボーンマス｜放送・配信予定
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※放送局・スケジュールは変更の可能性あり
アーセナルvsボーンマスの視聴方法
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※本ページの情報は2024年3月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください