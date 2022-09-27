立ち上がりからエクアドルの勢いに押される日本。前からのプレスをハメることができずに後方から繋いで攻めどころを探すが、反対にエクアドルがショートカウンターからチャンスを作っていく。
ライブ【試合テキスト速報】サッカー日本代表vsエクアドル代表 ｜ キリンチャレンジカップ2022
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【前半半ば】日本 0-0 エクアドル
- W杯メンバー決定前最後の一戦-
【試合開始】日本 vs エクアドル
日本とエクアドルによるキリンチャレンジカップ2022がキックオフ。
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エクアドル代表 控えメンバー
▽GK
- 12 ゴンサロ・バジェ（グアヤキル・シティ）
- 22 アレクサンデル・ドミンゲス（デポルテス・トリマ／コロンビア）
▽DF
- 14 シャビエル・アレアガ（シアトル・サウンダーズ／アメリカ）
- 17 アンジェロ・プレシアード（ヘンク／ベルギー）
- 18 ディエゴ・パラシオス（シアトル・サウンダーズ／アメリカ）
- 24 ウィリアム・パチョ（アントワープ／ベルギー）
- 4 ルイス・フェルナンド・レオン（アトレチコ・サン・ルイス／メキシコ）
▽MF
- 16 ジェレミー・サルミエント（ブライトン／イングランド）
- 21 パトリックソン・デルガド（アヤックス／オランダ）
- 25 ニルソン・アングロ（アンデルレヒト／ベルギー）
- 26 アンソニー・バレンシア（アントワープ／ベルギー）
- 8 カルロス・グルエソ（アウクスブルク／ドイツ）
▽FW
- 13 エネル・バレンシア（フェネルバフチェ／トルコ）
- 9 ジョルカエフ・レアスコ（ニューウェルス・オールド・ボーイズ／アルゼンチン）
監督 グスタボ・アルファロ
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エクアドル代表 先発メンバー
▽GK
- 1 エルナン・ガリンデス（SDアウカス）
▽DF
- 2 ジャクソン・ポロソ（トロワ／フランス）
- 3 ピエロ・インカピエ（レヴァークーゼン／ドイツ）
- 6 バイロン・カスティージョ（アトレチコ・サン・ルイス／メキシコ）
- 7 ペルビス・エストゥピニャン（ブライトン／イングランド）
▽MF
- 5 ホセ・シフエンテス（ロサンゼルスFC／アメリカ）
- 10 ロマリオ・イバーラ（パチューカ／メキシコ）
- 15 アンヘル・メナ（クラブ・レオン／メキシコ）
- 20 ジェクソン・メンデス（ロサンゼルスFC／アメリカ）
- 23 モイセス・カイセド（ブライトン／イングランド）
▽FW
- 11 マイケル・エストラーダ（クルス・アスル／メキシコ）
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日本代表 控えメンバー
▽GK
- 1 川島永嗣（ストラスブール／フランス）
- 30 谷晃生（湘南ベルマーレ）
▽DF
- 19 酒井宏樹（浦和レッズ）
- 20 中山雄太（ハダースフィールド／イングランド）
- 22 吉田麻也（シャルケ／ドイツ）
▽MF／FW
- 6 遠藤航（シュトゥットガルト／ドイツ）
- 8 原口元気（ウニオン・ベルリン／ドイツ）
- 11 久保建英（レアル・ソシエダ／スペイン）
- 13 守田英正（スポルティング／ポルトガル）
- 14 伊東純也（スタッド・ランス／フランス）
- 15 鎌田大地（フランクフルト／ドイツ）
- 24 旗手怜央（セルティック／スコットランド）
- 26 上田綺世（セルクル・ブルージュ／ベルギー）
- 27 相馬勇紀（名古屋グランパス）
- 29 町野修斗（湘南ベルマーレ）
監督 森保一
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日本代表 先発メンバー
▽GK
- 23 シュミット・ダニエル（シント=トロイデン／ベルギー）
▽DF
- 2 山根視来（川崎フロンターレ）
- 3 谷口彰悟（川崎フロンターレ）
- 5 長友佑都（FC東京）
- 28 伊藤洋輝（シュトゥットガルト）
▽MF
- 7 柴崎岳（レガネス／スペイン）
- 10 南野拓実（モナコ／フランス）
- 17 田中碧（デュッセルドルフ／ドイツ）
- 18 三笘薫（ブライトン／イングランド）
- 21 堂安律（フライブルク／ドイツ）
▽FW
- 9 古橋亨梧（セルティック／スコットランド）
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日本vsエクアドル ｜ 最新情報
- TV放送はTBS系列で生中継-
KCC2022・エクアドル戦は9月27日20:55キックオフ！(C)Getty images
2022年9月27日に行われるキリンチャレンジカップ2022、日本代表vsエクアドル代表は20:55にデュッセルドルフ・アレーナ（ドイツ）でキックオフ。
本記事ではエクアドル戦のスタメン、ゴール(得点)速報を実施する。