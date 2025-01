Preview, probabili formazioni, quote e pronostico di Roma-Atalanta, match valido per la seconda giornata di Serie A

Giornata ricca di sorprese e emozioni la seconda di Serie A: super rimonta del Napoli ai danni del Milan, Inter fermata dal Torino e Spal a punteggio pieno. Per rimanere agganciata alla testa della classifica, la Roma dovrà battere un'Atalanta che fra preliminari di Europa League e prima di campionato ha dimostrato di essere in gran forma. Preview, probabili formazioni, quote e pronostico su risultato esatto e primo marcatore. I nuovi giocatori possono usare il codice bonus bet365 in fase di apertura di gioco (operazione facoltativa). Nella nostra guida dedicata è possibile consultare tutti gli step necessari per la digitazione del codice alla registrazione. In più una panoramica sui passaggi utili per aderire alle iniziative riservate ai nuovi utenti.

La Roma smosso il suo 11 titolare con alcuni colpi di mercato e ora ha bisogno del giusto tempo per trovare l'assetto corretto, ma come detto Juventus e Napoli non aspettano. Contro il Torino è arrivata una vittoria in extremis, sofferta ma tutto sommato meritata. Oggi servirà qualcosa in più. Di Francesco cambierà un paio di pedine rispetto alla formazione di Torino. A centrocampo dentro Pellegrini e Cristante al fianco di De Rossi: Strootman, infatti, non è stato convocato ed è sempre più vicino al Marsiglia, mentre Pastore giostrerà nel tridente d'attacco. Ballottaggio Fazio-Marcano per affiancare Manolas al centro della difesa.

Atalanta con la testa al ritorno in terra danese dove dovrà o vincere o pareggiare con goal per superare il Copenaghen che giovedì scorso ha chiuso sullo 0-0 al Mapei Stadium. Bergamaschi che in attacco stanno facendo faville. Continuo ballottaggio in porta per Gasperini, stavolta potrebbe toccare a Berisha. In difesa Mancini e uno tra Masiello e Toloi dal 1', visto l'impegno in Europa League. Palomino ha recuperato e dovrebbe essere titolare. Castagne e Gosens si candidano sulle fasce, con Hateboer a riposo. In attacco Emiliano Rigoni vede la maglia da titolare al fianco di Zapata e Gomez.

Quote bet365: vittoria Roma 1,66 - pareggio 4.00 - vittoria Atalanta 5 in un match da over e goal 1,80. Roma favorita dal fattore campo ma Atalanta che dovrebbe avere più tenuta e che ultimamente sta tirando tantissimo in porta creando sempre una valanga di occasioni da rete. Ultimi tre precedenti: una vittoria per parte e un pareggio. Crediamo in un match spettacolare: 2-2 con Gomez primo marcatore.

