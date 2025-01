Il portiere lascia il Liverpool dopo appena sette convocazioni e tre prestiti: ripartirà dal Brasile.

Si chiama Marcelo Pitaluga, è brasiliano e negli ultimi quattro anni è stato legato contrattualmente al Liverpool.

Acquistato dal club inglese nel 2020, non ha avuto modo di esordire con i Reds ed oggi, dopo zero presenze e qualche prestito, ha deciso di salutare l’Inghilterra per far ritorno nel suo Paese.

Ad attenderlo c’è un nuovo capitolo della sua carriera al Fluminense, ovvero il club nel quale è cresciuto.