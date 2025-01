Verona-Lazio dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Verona e Lazio si sfidano nel match valevole per la ventunesima giornata di Serie A: ecco dove vedere la gara in tv e in streaming.

Verona e Lazio si sfidano nella giornata numero 21 del campionato di Serie A 2024/25. Nell'ultimo turno della massima serie, gli scaligeri si sono dovuti arrendere sul palcoscenico dello Stadio Maradona, ovvero dove i gialloblù sono stati sconfitti per 2-0 dalla capolista Napoli grazie all'autorete di Montipò e al bel goal di Anguissa. In classifica il Verona occupa il 17° posto con un solo punto di vantaggio sulla zona retrocessione. L'articolo prosegue qui sotto Al Bentegodi, per sfidare proprio i gialloblù arriverà una Lazio vogliosa di rivincita e chiamata a riscattare un periodo di fisiologica flessione. I biancocelesti - reduci dal pari interno col Como - occupano il quarto posto in classifica che vale la qualificazione alla prossima Champions League, con due punti di vantaggio sulla Juventus. Tutto su Verona-Lazio: dalle formazioni della partita, a dove vederla in tv e in diretta streaming.

