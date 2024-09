Valentin Carboni non gioca al Marsiglia: ha collezionato appena 36 minuti totali

Fortemente voluto dall'OM e da De Zerbi, fin qui l'ex interista non ha trovato spazio in Francia: il suo minutaggio è bassissimo.

La telenovela estiva ce la ricordiamo un po' tutti: Valentin Carboni resta all'Inter, Valentin Carboni lascia l'Inter. Se ne va in prestito, se ne va a titolo definitivo, se ne va con una formula che permetta ai nerazzurri di non perderne completamente il controllo.

Alla fine Carboni ha lasciato veramente Milano: non per spostarsi in Brianza, come un anno fa, bensì per volare a Marsiglia. Dall'OM e da Roberto De Zerbi, condottiero di nuove ambizioni dopo una stagione da dimenticare.

Solo che l'avventura di Carboni in Ligue 1, almeno dal punto di vista individuale, non è iniziata nel migliore dei modi. E il minutaggio raccattato fino a questo momento è lì, impietoso, a rivelarlo.