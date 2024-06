Ufficiale, Tete Morente al Lecce: chi è il nuovo acquisto dei salentini

Tete Morente è un nuovo giocatore del Lecce: rinforzo offensivo per mister Gotti in vista della prossima stagione.

Si muove il calciomercato in entrata del Lecce, che ha da poco ufficializzato un rinforzo per quanto concerne il reparto avanzato a disposizione di mister Gotti nella prossima stagione: stiamo parlando di Tete Morente.

Lo spagnolo arriva a parametro zero al termine della sua avventura all'Elche, con cui non è riuscito a tornare in Liga a un anno dalla retrocessione in Segunda Division.

Nella rosa salentina, Tete Morente prenderà il posto di Pontus Almqvist, tornato in Russia al Rostov dopo il prestito secco.