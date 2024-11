Troppi infortuni, Myles Sohna dell'Aston Villa lascia il calcio a 22 anni: "La salute viene prima di tutto"

Il difensore delle giovanili dei Villans si è più volte operato a un ginocchio negli ultimi anni: oggi la decisione di concludere la carriera.

Myles Sohna aveva il sogno di sfondare nell'Aston Villa, nel calcio inglese, in quello europeo. Ma oggi quel sogno è definitivamente tornato in un cassetto, e il cassetto è stato chiuso a chiave.

Il ventiduenne difensore centrale delle giovanili del Villa ha annunciato in maniera ufficiale il ritiro dal calcio giocato. Il motivo? I costanti e gravi infortuni che nelle ultime stagioni gli hanno tarpato le ali.

La carriera di Sohna, in pratica, si conclude quasi ancora prima di cominciare. E senza essere ancora riuscito a mettere piede in campo in Premier League.