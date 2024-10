Infermeria sempre più piena per il Torino: Ilic e Sosa salteranno la trasferta di Cagliari e non solo.

Non c'è pace per il Torino sul fronte infortuni: dopo il grave stop che obbligherà Zapata a tornare soltanto nella prossima stagione, in casa granata c'è da fare i conti con altre due importanti assenze.

A Cagliari, domenica alle ore 18, non ci saranno nemmeno Ivan Ilic e Borna Sosa a dar manforte alla causa dei piemontesi.

Periodo davvero sfortunato per mister Vanoli, alle prese con un'emergenza pressoché totale.